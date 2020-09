Recept: nazomerse salade van biet, wortel, komijn en noten

Een week met heerlijk nazomerweer zit erop. Voor mij is het typisch de tijd dat je zin krijgt in eten met wat rijkere, warmere smaken, maar tegelijk verlang je nog terug naar het lichte van de zomer. Wat steviger salades zijn dan ideaal. Bijvoorbeeld eentje van rauwe biet en rauwe wortel, wat spannender gemaakt met een zoetzure dressing en groene kruiden. Komijnzaad geeft een diepe smaak die herfstig aandoet.

De salade kan goed als bijgerecht worden gegeten bij bijvoorbeeld ovengebakken aardappels en een gegrild stukje vlees of een lichtverwarmd stukje geitenkaas. Of serveer ’m bij de barbecue. Want als die dan toch onvermijdelijk is –wanneer de zon zich zo fijn laat zien– zorg dan vooral voor veel lekkere gerechtjes erbij. Veel spannender dan énkel stapels speklapjes en hamburgers met stokbrood en een kwak huzarensla, toch?

Ik eet deze salade ook graag iets gevulder, met extra veel geroosterde pecannoten (of pistachenootjes, walnoten of hazelnoten, dat kan allemaal) en verkruimelde feta. Dan kun je er bijvoorbeeld nog wat quinoa of pasta bij serveren.

Handig: het recept kan nog maanden mee. Bietjes zijn de hele winter door te koop en in plaats van wortels is winterpeen een prima optie. Een stoofpot met aardappelpuree kan er goed zo’n gezonde salade bij hebben. En als extraatje laat ’ie je terugdenken aan de inmiddels vergleden zomer.

Salade van wortel, biet en komijn

Ingrediënten (voor 2-4 personen, als bij- of hoofdgerecht): 1 grote biet (vers); 2 grote wortels; halve tl komijnzaad (mag ook gemalen); 1 tl kristalsuiker (of agavestroop); 2 el olijfolie; 2 el citroensap; zout en peper; 2 bosuitjes; verse munt en koriander (een handje van beide); 75 g gepelde pistachenootjes. Voor erbij: gegrild vlees of geitenkaas en aardappels of: feta en pecannoten (zie punt 6 en 7).

Bereiding

Schil of schrap de bietjes en de wortels. Rasp ze grof. Gebruik vooral een keukenmachine als die aanwezig is, want het is vrij zwaar werk. Doe de bieten en de wortel in een ruime kom.

Verwarm een koekenpan zonder olie. Rooster de komijn kort (maximaal 1 minuut) op laag vuur. Meng de komijn door het wortel-bietmengsel.

Rooster dan de noten in ongeveer 1 minuut in dezelfde pan. Zet apart.

Meng de olie, de suiker, het citroensap met zout en peper tot een dressing. Schep door de salade.

Hak de verse kruiden fijn en schep door de salade. Snijd de bosui in ringetjes (ook het frisse groen). Bestrooi de salade met bosui en met de nootjes.

Serveer met een stukje gegrild vlees of met (lichtverwarmde) geitenkaas en bijvoorbeeld ovengebakken aardappels. Of voor een herfstiger variant: geef de salade bij een stoofschotel met aardappelpuree.

Wie de salade als hoofdgerecht wil eten kan er in plaats van pistachenootjes pecannoten bij serveren en er 50-100 gram feta over verkruimelen.