Recept: kraamtaart met frambozen

Wat cadeautjes betreft leven we in ongemakkelijke tijden. Want –schrijnende situaties daargelaten– hebben veel mensen al zo ongeveer alles wat ze zich zouden kunnen wensen in huis. In ieder geval als het gaat om stoffelijke zaken in de categorie aardigheidjes.

Maar om nu bij een feestelijke gelegenheid met lege handen aan te komen. Of met een obligate fles wijn of een boekenbon… Dat voelt vaak ook niet goed.

Wat in aardig wat situaties een leuke oplossing is: een eetbaar cadeau. Iets zelfgemaakts misschien, als dat bij de aard van de relatie en bij de ontvangers past. Een potje jam of stoofperen, of een cake, daar maak je best veel mensen blij mee. Als het niet is vanwege de smaak, dan wel vanwege de aandacht die eruit spreekt. Zo’n aardigheidje komt altijd van pas en kan tot die tijd worden opgeslagen in de kelder of de vriezer.

Om alvast in feeststemming te raken is een taart bakken ook een optie. In zo’n geval is het wel handig om dat van tevoren even af te stemmen met de jarige of de jubilaris. Anders blijft die wellicht met een koelkast vol taart zitten. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Zo maakte ik pas vanwege de geboorte van een klein mensje als cadeau een kraamtaart. Roze moest hij worden. Want het was een meisje. En roze werd hij, dankzij een flinke dosis frambozen in de bavarois. En de muisjes, niet te vergeten.

Kraamtaart met frambozen

Ingrediënten (voor 10-12 punten): voor de biscuitbodem: 5 eieren; 150 g suiker; 125 g bloem; 25 g maïzena; snuf zout; citroenrasp (eventueel); voor de frambozenbavarois: 250 g frambozen (diepvries of vers); 3 blaadjes gelatine; 40 g suiker; 125 ml slagroom; voor de botercrème: 150 g boter; 150 g poedersuiker; voor de decoratie: roze muisjes.

Bereiding

Bekleed een springvorm (doorsnee 24 cm) met bakpapier of vet hem in en bestrooi met bloem. Zorg dat de ingrediënten voor de bodem op kamertemperatuur zijn. Verwarm de oven voor op 150-160 graden. Klop de eieren en de suiker tot een luchtige en schuimige vla. Dit duurt zeker 10 minuten. Zeef bloem, maïzena en zout erboven en spatel dit luchtig door het beslag. Schep het deeg in de vorm en bak de bodem in de oven in 30-35 minuten bruin en gaar. Haal de vorm uit de oven en laat de biscuitbodem op een rooster afkoelen.

Pureer de frambozen. Laat de gelatineblaadjes volgens de instructies op de verpakking weken. Doe de frambozenpuree in een pannetje en breng het tegen de kook aan. Los daarna de uitgeknepen gelatinevelletjes erin op. Roer de suiker erdoor en laat de basis voor de bavarois afkoelen. Klop de slagroom stijf. Spatel de slagroom door de puree.

Zorg dat de ingrediënten voor de botercrème op kamertemperatuur zijn. Klop de boter met een mixer zacht. Voeg daarna de poedersuiker toe. Blijf zeker 10 minuten op lage stand kloppen tot een luchtige crème.

Snijd de biscuitbodem met een groot mes in twee lagen. Vul een spuitzak met de helft van de botercrème en spuit een ‘dijkje’ van crème langs de buitenkant van de onderste biscuitlaag. Schep de bavarois op de taartbodem en strijk de bovenkant glad. Leg de tweede biscuitlaag hier bovenop.Bestrijk de boven- en de zijkant van de taart met botercrème. Decoreer de taart met roze muisjes.