Recept: Indonesische rendang van pulled oats (vega)

Wie niets heeft met vleesvervangers moet nog één aflevering doorbijten. Na de ‘burger’ van erwteneiwit van vorige keer staat nu ‘draadjesvlees’ op basis van havermout op het menu. Ik ben ten diepste ook geen fan van plantaardig vlees, want kook dan net zo lief gewoon iets smaakvol vegetarisch. Maar voor goede producten mag je zo nu en dan een uitzondering maken, vind ik zelf.

Dit draadjesvleesachtige product ligt onder de naam ”pulled oats” in de schappen (te koop bij enkele supermarkten), een knipoog naar pulled pork, langzaam gegaard varkensvlees en doorgaans zoet gemarineerd. Deze oats moet je zelf nog smaak geven. Dat kan goed door er bijvoorbeeld barbecuesaus aan toe te voegen tijdens het opwarmen. Maar minstens zo leuk is het om er een Indonesische stoofschotel van te maken.

Deze rendang is gebaseerd op een recept dat sterrenkok Sergio Herman ooit van een klant kreeg en dat hij in een van zijn boeken doorgeeft. Ik maakte het iets eenvoudiger – en het is uiteraard niet verboden zelf nog het een of het ander weg te laten, maar dat heeft vanzelf invloed op de smaak. De tamarinde kan eventueel vervangen worden door een paar druppels citroensap. Laat de trassi (garnalenpasta) liever niet weg. Maar wie volledig plantaardig wil eten, zou het kunnen vervangen door de gelebonensaus taotjo.

Indonesische rendang (vega)

Ingrediënten: 2 middelgrote uien, 6 teentjes knoflook, 0,5 tl trassi, 3 cm verse gember, 3 stengels citroengras, 1 tl laos, 1 tl kurkuma, 1 royale tl komijn, 1 royale tl koriander, 1 tl tamarindepasta, 0,5 el sambal oelek, 4 verse of gedroogde limoenblaadjes (kaffir limoen, toko), 30 g kokosrasp, 400 ml kokosmelk, 300 ml bouillon (mag ook van een blokje), 2 pakken pulled oats (à 175 g), olijfolie om in te bakken, zout, takjes koriander om te bestrooien.

Bereiding

Schil en snipper de ui en de knoflook. Verhit de olie in een (braad)pan. Fruit ui en knoflook samen met de trassi zachtjes in de olie.

Verwijder de onderkant en het buitenste blad van de stengels citroengras. Leg ze op een snijplank en kneus ze door er een paar keer stevig op te slaan, bijvoorbeeld met een vijzel. Bind de draderige stengels stevig aan elkaar met een stukje keukentouw (dit voorkomt dat er straks allemaal losse draden in de pan zitten).

Voeg alle specerijen toe aan het knoflook-uimengsel. Doe de tamarinde, sambal oelek, limoenblaadjes, kokosrasp en citroengras erbij. Rasp de gember boven de pan. Voeg ook de kokoksmelk en de bouillon toe. Breng het mengsel aan de kook en laat op heel laag vuur ongeveer een uur pruttelen. Als het goed is, is de saus dan ingekookt tot een iets dikkere, maar wel vloeibare saus.

Doe dan de pulled oats in de pan. Indien gewenst kun je de grotere stukjes vooraf met je vingers wat uitpluizen tot een wat draderiger geheel. Laat de oats 10 tot 15 minuten sudderen in de saus. Voeg indien nodig nog wat extra water toe.

Garneer naar wens met koriander en rode peper. Serveer met rijst en bijvoorbeeld een komkommersalade. Ook lekker met sperzieboontjes (maar wacht dan liefst tot het nieuwe seizoen).

Overigens is de rendang de volgende dag nog smaakvoller.