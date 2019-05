Recept: gebakken aardappels voor eenpersoonskeuken

Vaak vraagt koken voor jezelf meer motivatie dan een maaltijd bereiden die (ook) voor anderen bestemd is. Gerechten die urenlang in de oven of op het vuur moeten staan en maaltijden waar veel potjes en pannetjes aan te pas komen voelen al snel als te veel moeite.

Gezien het feit dat bijna drie miljoen Nederlanders, onder wie veel senioren, alleenstaand zijn, is de aandacht voor de eenpersoonskeuken niet groot. Alhoewel het tij wel wat aan het keren is. Zo vind je in de supermarkt van allerlei zaken versies voor alleeneters: schaaltjes met kleine stronken bloemkool of broccoli, miniblikjes peulvruchten, melkpakken van een kwart liter. De afgelopen jaren verscheen er een aantal kookboeken voor singles, bijvoorbeeld van kookschrijfster Janneke Vreugdenhil (”Solofood, 72x koken voor jezelf”, Amsterdam, 2016). Wie het zichzelf gemakkelijk wil maken, kan een abonnement nemen op een verspakket voor één persoon. Al is dat wel duur: omgerekend 11 euro per maaltijd.

Alleen met jezelf rekening hoeven houden, heeft ook voordelen. Je kunt eten waar je zin in hebt en er is alle ruimte voor experimenten. Erwtensoep zal misschien niet snel op het menu verschijnen, omdat dat gerecht baat heeft bij een grote massa. Maar soms is een kleine hoeveelheid juist een voorwaarde voor het slagen van een project. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderstaande gebakken aardappels.

Gebakken aardappels

Ingrediënten (voor 1 persoon): 2-3 middelgrote aardappels, olie, boter, zout. Verder nodig: een grote koekenpan en een deksel van vergelijkbare afmetingen. Serveer met: gemengde salade, zachtgekookt ei, mayonaise.

Bereiding

Schil en was de aardappels. Snijd ze in plakjes van 2-3 mm. Niet te dun: anders breken ze. Spoel de aardappelschijfjes af om het zetmeel van de buitenkant te verwijderen; daardoor plakken ze niet zo aan de bodem van de pan. Laat ze uitlekken en stort ze op een theedoek of een stuk keukenpapier. Dep de schijfjes droog.

Zet een grote koekenpan op laag vuur. Doe er een scheutje olie en een klontje boter in. Voeg de aardappelschijfjes toe. Verdeel ze over de bodem van de pan en bestrooi ze met wat zout. Doe het deksel op de pan en laat de plakjes aardappel zo een minuut of tien garen.

Haal het deksel van de pan en check of de schijfjes aardappel al zacht beginnen te worden. Zet het vuur vervolgens hoger. Bak de schijfjes aan beide kanten bruin. Voeg eventueel nog wat extra olie of boter toe.

Maak bij deze gebakken aardappels bijvoorbeeld een salade met een doosje of zakje gemengde slablaadjes (een geweldige uitvinding voor alleeneters), wat verse kruiden (een paar sprietjes bieslook of blaadjes platte peterselie), in kwarten gesneden kerstomaten, schijfjes komkommer, een in plakjes gesneden augurk of een handje kappertjes met een dressing van olie, azijn, mosterd, peper en zout. Een zachtgekookt ei is er lekker bij. En eventueel een dot mayonaise, voor de gezelligheid.