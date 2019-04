Recept: eton mess met aardbeien

De ijsboer om de hoek was open. Voor het eerst dit seizoen. Het was net lente en de temperatuur deed goed mee. En o ja, het was onze trouwdag. We móésten dus wel een ijsje halen. We deden alsof de vakantie was begonnen. Met onze jassen stevig dichtgeritst leek het net zomer.

Eerder die week had ik op de markt ook zo’n bijna-zomerervaring. Er waren aardbeien. Ik wacht elk voorjaar graag op de Hollandse. En wat een geluk, ik zag ”Nederland” op de doosjes staan!

Het bleek –o domper– het land van de importeur te zijn. De vruchten kwamen uit Marokko, las ik. Maar ik kon niet meer terug. Mijn hersenen wilden aardbei. Nu.

Het waren van die bonken die ik normaal links laat liggen. „Mooie grote hè”, zei de marktman. „Ik heb ze liever klein”, zei ik. „Eerste aardbeien zijn altijd groot”, zei hij op een toon alsof ik dat had moeten weten.

Met een zakje merengues dat sinds Kerst in de kast logeerde en een pakje overgebleven verjaardagsroom maakte ik er een antiverspillingstoetje van. Het resultaat is een zootje in een glas, ik geef het toe.

Opnieuw maken was geen goede optie (alleen al omdat in drie dagen tijd twee van zulke toetjes en een ijsje verorberen niet is aan te raden). Het rommelige is gezien de naam trouwens helemaal geen probleem: ”Eton mess” heet dit Britse toetje. Iets als: een rommeltje uit Eton.

Eton mess met aardbeien

Ingrediënten (voor 4 personen): 300 g aardbeien, 250 ml slagroom, eetlepel suiker (evt.), 100 g merengues (eiwitschuimpjes), muntblaadjes (evt.).

Bereiding

Dit toetje kun je prima voorbereiden. Het is wel belangrijk dat je de ingrediënten pas vlak voor het serveren in de glazen doet, om te voorkomen dat het eiwitschuim helemaal zacht wordt.

Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en laat ze goed uitlekken. Snijd ze in stukjes. Hou eventueel een paar grove stukken achter om te garneren. Verbrokkel de merengues.

Doe de slagroom in een kom. Voeg naar smaak suiker toe. (Bij deze hoeveelheid merengue is dat in principe niet nodig, maar smaken verschillen.) Klop de slagroom tot hij dik-lobbig is.

Maak het toetje kort voor het serveren. Zet vier glazen klaar. Doe afwisselend een laagje room, een schep merenguestukjes en een laagje aardbeien in het glas. Om een echt rommelig effect te krijgen, roer je het toetje voorzichtig even door. Eindig met een laagje room waar je wat aardbeien en merenguebrokjes op schikt. Voor een feestelijk effect kun je er in plaats daarvan ook een toef slagroom bovenop spuiten. Strooi er eventueel muntblaadjes over.

Tip: Eton mess met aardbeien is de klassieke variant. Maar varieer, zeker zolang aardbeien nog niet in overvloed worden aangevoerd, gerust met ander fruit of met (niet te zoete) vruchtenpuree.

Ook lekker: de room op smaak brengen met geraspte citroenschil. Of in plaats daarvan in elk glas een dunne laag lemoncurd toevoegen.