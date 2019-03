Recept: curry met ovengroenten en limoen

Koriander. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Wij houden ervan. Ook al vinden sommigen dat de frisse, groene blaadjes naar zeepsop smaken, wij strooien ze over tortilla’s, over salades en over curry’s. Zelfs de jongsten in huis knabbelen wel een blaadje weg als er een schaaltje op tafel staat (hoewel ze liever peterselie hebben, „om te dopen in water met zout”, zoals ze op school deden tijdens een les over de seidermaaltijd).

Je zou haast vergeten dat je ook korianderhaters hebt. Toen een vriendin pas liet vallen dat ze niet van koriander hield, realiseerde ik me het weer (ze houdt trouwens wel van blauwschimmelkaas, van hummus, van granaatappelpitjes en van veel meer). Over de zoeteaardappelcurry van deze week is koriander heerlijk, maar laat het gerust weg als je er niet van houdt. (Strooi er dan bijvoorbeeld wat gehakte cashewnoten over, of als je iets groens wilt: geraspte limoenschil.)

Zoete aardappel is trouwens typisch een ingrediënt waar ík niet per se voor warmloop. Behalve in soep met rode linzen en tijm. En sinds kort in deze curry. Ja, hij is wel wat zoet en –zo je wilt– een tikje weeïg door de zoete aardappel, de (zoete) wortel én de kokosmelk.

Maar samen met de andere smaken –het pittige van de currypasta, het frisse van de paprika, het zure van de limoen– is de curry in evenwicht. Dat heb ik niet bedacht, dat zei mijn eenkoppige testpanel. De curry mag op herhaling.

Curry met ovengroenten en limoen

Ingrediënten (voor 4 personen): 1 kleine bloemkool (of een halve grote); 200 g winterpeen; 200 g zoete aardappel; 1 rode paprika; 1 flinke el gele currypasta (bv. Fair Trade Original), blik kokosmelk (400 ml); bosje koriander; halve limoen; zout en peper; olie (bv. koolzaad- of zonnebloemolie); voor erbij: 300 g rijst, naanbroden, 1 mango en 1 komkommer.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Maak de bloemkool schoon, verdeel in kleine roosjes. Schil de zoete aardappel, schrap de winterpeen, was de paprika en snijd in grove stukken (denk aan 1 bij 2 cm).

Zorg dat de groenten droog zijn en leg ze op een bakplaat. Schenk er een scheut olie over en hussel door elkaar. Rooster ze gaar in ongeveer 25 minuten. De groenten moeten beetgaar zijn.

Eet je er rijst bij? Breng een pan met ruim water aan de kook en bereid de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Verhit een scheutje olie in een wok of hapjespan. Doe de currypasta in de pan en bak een paar minuten op laag vuur. Voeg de kokosmelk toe.

Doe de ovengebakken groenten in de pan met currysaus. Zorg dat alles goed warm wordt. Wil je zachtere groenten, laat de saus dan gerust een poosje pruttelen. Breng op smaak met limoensap (een paar flinke knepen), zout (indien nodig), peper en fijngesneden koriander.

Serveer met rijst, naan- of ander platbrood en met stukjes komkommer en mango. Tip: Het brood van de foto zelf bakken? Hier het makkelijkste recept dat in omloop is: meng 400 gram zelfrijzend bakmeel met 300 gram (volle) yoghurt en 5 gram zout. Kneed door en rol ze op een met bloem bestoven werkblad uit tot dunne ovale lappen. Bestrijk ze met olie en bak ze aan beide zijden bruin en gaar in een (liefst stalen) koekenpan. Naar wens bestrijken met (knoflook)olie.