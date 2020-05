Recept: creamy pizza met knoflook, spinazie, Parmezaanse kaas en kipstukjes

Als ik een kookdagboek had bijgehouden, de afgelopen weken, dan zou dat er net even wat anders uit hebben gezien dan normaal. We waren al blij als er op een redelijk tijdstip überhaupt iets op tafel stond (wat vaker niet dan wel lukte, dat redelijke tijdstip, want onze innerlijke klok was inmiddels aardig van slag). Het werd vaak simpelweg iets met wat nog in de groentela lag. Je kunt –als je zo min mogelijk naar de supermarkt gaat– verrassend lang eten van dingen die je nog in huis hebt, ontdekten we.

En de kinderen gingen vaker de keuken in dan normaal. De twee oudsten maakten hun debuut als zelfstandig kok en leverden een tafel vol mooi opgemaakte schalen af. Met rijst én krieltjes, met geraspte wortel én andere rauwkost, met kipspiesjes én bieflapjes. Want ze kozen zélf wat ze maakten.

We konden er bijna twee dagen van eten en toen waren er nog gebakken kipstukjes over. Die kregen een tweede leven op een pizza bianca, zoals een pizza zonder tomatensaus zo mooi heet. In plaats van tomatensaus kun je crème fraîche of mascarpone gebruiken. Deze variant met knoflook, parmezaan, spinazie en dus kipstukjes is geïnspireerd op mijn favoriete pizza bij de pizzeria.

Ik maakte het mezelf makkelijk met kant-en-klaar pizzadeeg. Dat beviel eigenlijk prima. Lijkt me ook ideaal voor feestjes – voor ooit. In kleine stukjes gesneden is zo’n pizza een heerlijk hapje.

Pizza kip-knoflook-spinazie

Ingrediënten (voor 1 grote pizza of 1 bakplaat): rol vers pizzadeeg of flammkuchendeeg (huismerk of Tante Fanny), ong. 100 g crème fraîche, 1 teen knoflook, restje gebakken of gekookte kipfilet (50-100 g is zeker voldoende), 1 bol mozzarella, 1 middelgrote (rode) ui, handjevol verse spinazie, stukje Parmezaanse kaas, evt. chilivlokken of verse rode peper, olijfolie.

Bereiding

Leg het deeg op een bakplaat. Verwarm de oven voor volgens de instructies op de verpakking (rond de 220 graden Celsius). Pers de knoflookteen uit en meng de knoflook door de crème fraîche. Verdeel deze room over de deeglap. Houd de randen vrij. Bestrijk die met wat olijfolie.

Pluk de kipstukjes zo goed als het gaat in sliertige stukjes en verdeel ze over de pizza. Scheur de mozzarellabol in repen en leg ook deze op de pizza. Pel de ui, snijd in dunne ringen of in halve ringen en verdeel over het deeg. Verdeel dan de spinazieblaadjes over de pizza en rasp als laatste de Parmezaanse kaas eroverheen. Ook op de rand mag Parmezaanse kaas komen (lekker!). Breng eventueel verder op smaak met chilivlokken of ringetjes rode peper.

Schuif de pizza in een hete oven en bak tot de bodem knapperig is, volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Tip: Liever meer spinazie op de pizza? Roerbak dan vooraf de spinazie in een hete wok of koekenpan. De spinazie slinkt en het vocht verdampt, waardoor er meer spinazie op de pizza kan zonder dat het deeg te nat wordt.