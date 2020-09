Recept: churros met kaneelsuiker

Dichtbij ontdek je leuke dingen. Wij vierden vakantie in het centrum van een stad in Nederland. Het was heet, dus we weken vaak uit naar een natuurgebied waar je kon varen, zwemmen en suppen. Heerlijk dichtbij was het: amper een kwartier fietsen. We stroopten tweedehandsboekwinkels af op zoek naar boeken – ze waren er genoeg in de straat waar we tijdelijk woonden. Maar het was de kringloopwinkel op 150 meter afstand waar we het beste slaagden: mooie titels, goede prijs. We aten een pannenkoek in een theehuis op een prachtige plek, maar de kaasfondue op een terrasje aan de gracht voor ‘ons’ huis was nóg idyllischer. En de bonen, vijgen en peren uit de achtertuin gaven misschien wel de meeste voldoening. Wat je van ver haalt is lekker, zeggen ze, maar hoe lokaler, hoe leuker, wat mij betreft.

Churros lijken niet echt in dit plaatje te passen: ze zijn afkomstig uit Spanje. Maar toch wel: ik at de gefrituurde koekslierten de eerste keer dicht bij huis, bij een kraampje op een winkelboulevard. Je krijgt ze meestal in een puntzak, bestrooid met kaneelsuiker of met chocolade- of karamelsaus.

Slagroom erbij is het állerlekkerst, vond het kinderpanel. Als die in een spuitbus wordt geserveerd, kunnen de kids meteen hun eerste churrosvaardigheden oefenen: van slagroom kun je eenzelfde slierten vormen. De vette churros hebben natuurlijk helemaal geen room nodig. Maar ik sluit mijn ogen en denk: jong geleerd, oud gedaan.

Churros (gefrituurde koekslierten)

Ingrediënten (voor 30 tot 40 churros): 300 ml water, 25 g kristalsuiker, 50 g roomboter, snuf zout, 200 g bloem, 2 eieren, zonnebloemolie om te frituren, fijne kristalsuiker en kaneel om de churros te bestrooien; verder nodig: stevige spuitzak met stervormig spuitje.

Bereiding

Doe het water samen met de suiker, de boter en het zout in een steelpan. Verwarm tot het net aan de kook is. Roer goed door; als het goed is, is de suiker dan opgelost.

Doe de bloem er in één keer bij, roer met een houten pollepel door tot er een bal ontstaat. Doe de deegbal in een plastic kom (voorzichtig, heet!), druk hem iets plat zodat het deeg vlot afkoelt. Klop de eieren los in een schaaltje.

Giet zodra het deeg is afgekoeld een scheut ei erbij, meng goed tot het is opgenomen. Voeg het geklutste ei zo in vier delen toe. Het beslag kan er even raar uitzien, maar als je met een mixer klopt, komt alles goed. Er ontstaat een heel dik beslag (bijna de substantie van deeg). Schep het beslag met een lepel in een spuitzak.

Vul een diepe pan (bijvoorbeeld een wok of een gietijzeren braadpan) met een flinke laag zonnebloemolie. Verhit de olie tot ongeveer 180 graden Celsius. Geen keukenthermometer beschikbaar? Check dan of een stukje brood in ongeveer een minuut mooi bruin kleurt. Zo ja, dan is de olie op temperatuur.

Meng in een diep bord alvast suiker met kaneel. Houd de spuitzak dicht boven de hete (!) olie en spuit van het deeg slierten van ongeveer 8 centimeter lang (bij een kraampje zijn ze vaak iets langer). Knip het deeg met een schaar af. Bak niet te veel churros tegelijk. Frituur ze in ongeveer 5 minuten gaar en goudbruin.

Leg de churros kort op keukenpapier en wentel ze dan door de kaneelsuiker. Eet ze warm.