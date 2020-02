Recept: Bonen uit Boston

Een saaie buitenkant van aluminium, een simpel knopje om de temperatuur mee in te stellen en een glazen deksel. Moeders mooiste is hij bepaald niet, maar toch staat m’n slowcooker zeer regelmatig op het aanrecht. Niet voor de sier, maar omdat het zo’n handig apparaat is. Beter gezegd: omdat eigenlijk alles wat ik er tot nu toe in heb gemaakt goed uitpakte en verrassend lekker smaakte.

Verder is slow cooken ook nog eens een prettig kalm proces. Roeren hoeft eigenlijk niet, omdat de binnenpan van aardewerk indirect verwarmd wordt. Aanbranden kan dus bijna niet. Omdat er niet geroerd hoeft te worden en omdat gerechten lang op lage temperatuur garen blijven bestand-delen als vis, groenten en peulvruchten mooi heel. Je hoeft dus niet bang te zijn voor tot prut gekookte gerechten.

Ik las ergens dat de slowcooker in de Angelsaksische wereld oorspronkelijk is ontwikkeld voor het bereiden van bonenschotels. Daar ben ik niet zo’n held in, dus was het hoog tijd om me daar weer eens aan te wagen. Ik koos voor een authenthiek ogend recept voor een stoofpot in Amerikaanse stijl. Met smaakmakers als stroop, ketchup en bruine suiker. Dit gebruikt ik niet vaak en al helemaal niet tegelijk. Maar alles bij elkaar leidde het ongedacht tot een prima smakend, lekker ruikend en smeuiig maaltje. Om de gedachten te bepalen: een soort witte bonen in tomatensaus-plus.

beeld Geertje Bikker-Otten

Bonen uit Boston

Ingrediënten (voor 4 personen): 500 g gedroogde bruine bonen, 4 kruidnagels, 2 uien, 1 laurierblaadje, 6 el tomatenketchup, 2 el stroop, 2 el donkere basterdsuiker, 1 el mosterd, 475 dl groentebouillon, eventueel: 200 g zuurkoolspek (het originele recept schrijft gepekeld varkensvlees voor), zout en peper.

Bereiding

Spoel de bonen af en laat ze in ruim water acht tot twaalf uur weken.

Giet de bonen na het weken af. Doe ze in een grote pan met een flinke hoeveelheid water en breng dat aan de kook. Laat de bonen 10 minuten koken. Giet ze daarna af.

Doe de bonen in de binnenpan van de slowcooker. Pel de uien. Steek de kruidnagels erin. Leg de uien bij de bonen in de pan. Doe de rest van de smaakmakers bij de bonen: het laurierblaadje, ketchup, stroop, suiker en mosterd. Voeg ook de bouilon toe (gebruik voor de versie met vlees liefst zoutloze bouillon omdat pekelvlees van zichzelf al veel zout bevat).

Doe het deksel op de slowcooker en zet de thermostaat op de stand ”laag” of ”low”. Laat de bonen zo acht tot negen uur garen.

Voor de versie met vlees: kook het vlees na drie uur 3 minuten in een pan kokend water. Als er een zwoerd aan zit: snijd dat dan een paar keer in. Leg het vlees bovenop de bonen met het zwoerd naar boven. Laat de bonenschotel vervolgens nog vijf tot zes uur garen. Haal het vlees uit de pan en laat het iets afkoelen. Snijd het eventuele zwoerd eraf en snijd het vlees in stukjes. Roer die door de bonen.

Proef of er nog wat zout of peper bij de bonenschotel moet. Eet de bonen bijvoorbeeld met koolsalade en stevig brood.