Recept: boerenkool-spruitjesstamppot

Echt aantrekkelijk klinkt het niet, gestampte spruitjes. Doe ze mij maar liever heel en nog een béétje knapperig. Heikele kwestie trouwens, hier in huis, zo bleek pas toen de spruitjes per ongeluk waren veranderd in smeltendzachte balletjes. Eén vond ze beter geslaagd dan normaal. Maar het overgrote deel kreeg de platgekookte spruitjes nauwelijks weggewerkt.

Deze boerenkool-spruitjesstamppot is juist een succes (relatief gezien dan hè, want ik moet niet op gejuich rekenen als er stamppot op tafel komt) door de zachte structuur van de spruitjes. Boerenkoolstamppot is van zichzelf vrij droog. Met een flinke hoeveelheid spruitjes erdoor wordt-ie lekker smeuïg, zelfs zonder hete melk en boter (dat laatste maakt ’m wel extra lekker!). Hij blijft trouwens vooral naar boerenkool smaken.

Als je er dan ook nog eens hachee bij serveert, mag niemand meer klagen over saaie of droge stamppot, dacht ik (het gebeurde natuurlijk wel).

Ik maak de hachee met extra veel uien: de uien in de kruidige jus smaken minstens net zo goed als een stukje draadjesvlees.

De rookworst op de foto ligt er trouwens voor de sier, want stamppot oogt toch al snel een beetje saai. Fleur ’m eventueel op met Amsterdamse (gele) uien, zoetzure augurken en piccalilly of mosterd. Staat niet alleen gezellig, smaakt ook heerlijk. Of dus toch met rookworst, dan is de hachee niet per se nodig.

Boerenkool-spruitjesstamp

Ingrediënten: 1,5 kg kruimige aardappels, 600 g fijngeneden boerenkool, 500 g spruiten, zout, peper, klont boter.

Voor de hachee: 400 g sukadelappen, 750 g uien, 2 laurierblaadjes, 2 kruidnagels, zout, peper, 1,5 el bloem, boter, 500-750 ml bouillon, scheutje azijn, evt. suiker.

Bereiding

Voor de hachee: Zorg dat het vlees op kamertemperatuur is. Snijd het in blokjes en bestrooi ze met zout en peper. Pel de uien en snipper ze grof.

Smelt boter in een braadpan. Schroei de blokjes vlees dicht. Voeg dan de uistukjes toe en bak rustig een minuut of tien mee. Je kunt eventueel een schepje suiker toevoegen. Bestrooi het vlees met de bloem en schep goed om. Voeg de kruidnagels en laurierblaadjes, azijn en bouillon toe (tot het vlees net onderstaat) toe. Breng aan de kook. Zet het vuur laag, doe de deksel op de pan en laat de hachee op laag vuur in ongeveer 2,5 uur garen.

Schil de aardappels en snijd ze in gelijke stukken. Doe ze in een grote (soep)pan en zorg dat ze bijna onder water staan.

Maak de spruiten schoon. Leg ze op de aardappels en daarbovenop de boerenkool. Toch rookworst bij de stamppot? Leg dan de rookworst (zonder verpakking) op de boerenkool.

Doe de deksel op de pan, en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur laag. Controleer na ongeveer 20 minuten of de aardappels gaar zijn.

Gaar? Haal dan de rookworst uit de pan. Giet de aardappels en groenten af; vang het smaakvolle kookvocht op in bijvoorbeeld een maatbeker. Stamp aardappels en groenten fijn. Voeg kookvocht toe totdat er een smeuïge stamppot ontstaat. Roer er naar wens nog een klont boter door. Serveer met hachee, Amsterdamse uien en appelmoes. (En voor de liefhebber met rookworst.)