Recept: Beyond Burger, vleeservaring zonder vlees

Ik zal niet beweren dat hier nooit een plantaardig worstje, kipstukje of kroketje op tafel komt, maar eigenlijk steun ik de opvatting: geen vlees, dan ook geen ‘vlees’. Niet uit principe of wat ook, maar waarom zou je? Goede vegetarische gerechten hebben helemaal geen vlees nodig en die keren dat je wel iets worstigs, spekkigs of vlezigs wilt gebruiken, dan graag een goed stukje écht vlees. Maar vooruit, een uitzondering moet kunnen.

Het was in het najaar en we waren na een wandeling in een restaurant beland. Dat kon toen zomaar: de eetgelegenheid was open, reserveren hoefde niet en het maakte zelfs niet uit of je een loopneus had. Ofwel: het was nog geen 2020. Metgezel en ik bestelden een burger, een vegetarische, wat eigenlijk best bijzonder was. Honderd procent groenteburger stond erbij, waarschijnlijk trok dat ons over de streep. Het zou vast iets anders zijn dan geperste soja of schimmelculturen.

En wat een verrassing. We dachten dat we vlees aten, die eerste hap. Of de restaurantsetting daarin meespeelde, wie weet. Maar ook thuis smaakte deze ”Beyond burger” (te koop bij sommige supermarkten) prima. Goedkoper dan rundvlees is de erwteneiwitburger niet, duurzamer zeer waarschijnlijk wel. En met deze smaak worden vleesvervangers interessant. Heel toevallig stuitte ik pas op nog een goed vegetarisch product: ”pulled oats” van Gold&Green. Ofwel: wordt vervolgd!

Beyond burger (vegetarisch)

Ingrediënten: 2 (beyond beef)burgers, handje sla, 1 ui, 1 tomaat, 2 zoetzure augurken, 2 plakken belegen boerenkaas of cheddar, 2 hamburgerbroodjes, 3 el mayonaise, flinke tl mosterd, mespunt gerookte paprikapoeder

Voor een (net) niet-vegetarische herfstvariant: 1 kleine appel en 2 plakken bacon of ontbijtspek. Tomaat, augurk en kaas zijn dan niet nodig.

Bereiding

Pel de ui en snijd die in dunne ringen. Fruit de uienringen in een laagje olie op laag vuur zacht en gaar. Dit kan zomaar een halfuur duren.

Snijd de tomaten en de augurken in dunne plakken. Meng voor de saus de mayonaise, mosterd en het gerookte paprikapoeder in een kommetje. Voeg voor een iets zoetzure saus eventueel nog een scheutje augurkensap uit de pot toe.

Snijd de broodjes doormidden. Druppel iets olie op de snijzijden. Verhit een grillpan en leg de broodjes er kort in. Bak dan de burgers in ongeveer 5 à 6 minuten, afwisselend aan beide zijden.

Bouw de burger op: leg wat sla op een broodje, dan wat saus, gebakken uitjes, de burger, een plak kaas en de tomaat en augurk. Eindig met nog wat saus.

Voor de herfstvariant: snijd bij stap 1 de appel in dunne schijfjes en bak die de laatste tien minuten met de ui mee. Bak in een aparte pan het spek of de bacon uit. Gebruik bij de opbouw van de burger, stap 4, het ui-appelmengsel in plaats van het uienmengsel en de augurk en vervang de kaas door het uitgebakken spek.