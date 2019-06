Recept: Afghaanse qorma chalow

Misschien was het wel onze vreemdste vakantie ooit. We bivakkeerden bij een boer, in een huisje op zijn erf. De wind had er vrij spel. Aan de lange waslijnen wapperde alles binnen een uur droog. Er was een grasveld, verder veel beton – het was een fantastische plek om met de skelters en de bolderkar te spelen, die in de enorme schuur stonden. Het rook naar koeien en de hond sprong keffend om ons heen. Het was Hollands weer: af en toe zon, af en toe een bui.

Achter het fornuis stond onze Afghaanse vriend. Op de valreep was hij met ons meegereisd. Of beter: een van zijn maten had hem gebracht, een lange rit door een eindeloze polder. Naar deze plek waar niets was dan wind, koeien en weiland. Geen zwembad, geen mooie hotelkamer, geen luxe. Hij begreep onze manier van vakantievieren niet helemaal. Maar hij genoot met ons mee en kookte intussen fantastisch. Van aardappels, kip en tomaten en wat specerijen, die ik gelukkig altijd meeneem op vakantie, maakte hij een smakelijk stoofgerecht. Met Afghaanse rijst, die ik helaas nog niet onder de knie heb (ik geef hieronder een simpel recept). En zo aten wij Afghaanse qorma chalow –of in elk geval een variant ervan– op een Noord-Hollands boerenerf, nog geen twee kilometer van het strand.

Want dat was, afgezien van de koeien, de reden dat we hier zaten. We konden zo door de polder naar het strand lopen! Als dat geen vakantie is.

Afghaanse qorma chalow

Ingrediënten: 600 g aardappels, 2 grote uien, 300 g kipdijfilet, 3 knoflookteentjes (of 2 tl knoflookpoeder), 2 tl kerriepoeder (plus evt. 1 tl gemalen koriander), 6 tomaten, 1 rode paprika, 100 á 150 ml water, olie (bv. zonnebloemolie of olijfolie), zout, voor erbij: basmatirijst en gemalen komijnzaad, platbrood.

Bereiding:

Schil de aardappels. Snijd ze in flinke blokjes. Pel de uien en snijd ze in dunne ringen. Snij (of knip) de kip in stukjes. Was de tomaten en hak ze fijn. Was ook de paprika en snijd het vruchtvlees in blokjes. Pel de knoflookteentjes en hak de teentjes fijn.

Verhit een flinke laag olie in een braad- of hapjespan. Het mag echt wel een laagje van 2 centimeter zijn. Doe de kipstukjes en aardappelblokjes erin en bak ze ongeveer 4 minuten. Voeg dan de uiringen toe. Doe zout naar smaak (zo’n 2 theelepels, aldus het Afghaanse recept), de knoflook(poeder), kerrie en indien aanwezig koriander erbij. Bak even door.

Begin intussen aan de rijst. Breng een –het liefst afgepaste– hoeveelheid water aan de kook (volg daarbij de instructies op het pak). Voeg zout en 1,5 theelepel gemalen komijnzaad toe. Kook de rijst gaar.

Voeg vervolgens de tomaat- en paprikastukjes toe aan het aardappel-kip-uimengsel, plus een klein glas water (100 tot 150 ml). Laat het geheel zeker een halfuur rustig sudderen. Niet teveel roeren.

De saus hoort vettig te zijn. Als je wilt, kun je olie die erop drijft na afloop wegscheppen. Serveer met de rijst en, zoals gebruikelijk in de Afghaanse keuken, met brood.

Tip: een suddergerecht als dit is de dag erop nóg lekkerder!