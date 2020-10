Praktisch: water koken op zijn zuinigst

Hoe je het ook wendt of keert, water koken kost flink wat energie. Zie dat niet als reden om dan maar geen kop koffie of thee te zetten. Eerder om het zo zuinig mogelijk te doen.

Magnetron

Wie denkt dat jongeren per definitie onverschillig met het milieu omspringen, kan er weleens flink naast zitten. Sinds ik zag dat een van mijn pubermeiden de waterkoker eerst vulde met een mok koud water en vervolgens met deze afgepaste hoeveelheid thee zette, weet ik wel beter. Maar is de waterkoker eigenlijk wel de beste keus als je zo zuinig mogelijk heet water wilt maken? Het is in ieder geval niet de enige mogelijkheid. Met een fluitketel, een kokendwaterkraan of een magnetron kan het ook. De laatste is niet meteen de meest veilige optie. Water heeft in de magnetron nog weleens de neiging om boven het kookpunt te komen zonder dat het gaat borrelen. Dat kan brandwonden opleveren op het moment dat het water bij het eruithalen alsnog aan de kook gaat.

Fluitketel

Water koken op het gasfornuis of de inductiekookplaat is strikt genomen het zuinigst. Maar dan moeten de omstandigheden wel ideaal zijn. Werk met afgepaste hoeveelheden, doe het deksel op de pan of –nog beter– neem een fluitketel. Die waarschuwt je wanneer het water kookt, in een pannetje borrelt het vrolijk door. Zet bij een gasfornuis de vlam niet te hoog, want dan verlies je veel warmte.

Gebruik je een waterkoker, ontkalk hem dan regelmatig. Een verwarmingselement zonder kalkaanslag komt beter in contact met het water en geeft zijn warmte het meest efficiënt door. Toe aan een nieuw exemplaar, kies er dan –misschien tegen je gevoel in– een met een hoog vermogen. Hoe meer watt het instructieboekje vermeldt, des te sneller kookt het water. Dan ben je per saldo beter uit.

Kokendwaterkraan

Keukenverkopers bieden klanten vaak voor weinig geld –of zelfs zonder extra kosten– een kokendwaterkraan aan. Zonder extra kosten is in dit geval iets anders dan gratis, waarschuwt Milieu Centraal. Op elk moment kokend water paraat hebben, kost de consument tussen de 20 en 60 euro per jaar. Met een kokendwaterkraan bespaar je alleen energie (en dus ook geld) als je meerdere keren per dag een kleine hoeveelheid kokend water nodig hebt. Gebruik je hem nauwelijks, of voor een flinke plons, dan ben je juist duurder uit. Hoe je water kookt, maakt uiteindelijk niet zo veel uit, concludeert de onafhankelijke organisatie. Water koken kost altijd een prak energie. Wat echt telt, is dat je het zo afgepast mogelijk doet. Een kokendwaterkraan of een waterkoker met een kijkvenster kan daarbij helpen. Je eigen theekop eerst vullen met koud water ook.