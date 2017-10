Praktisch: Waarom is opruimen zo moeilijk?

Dozen met kleren die bij gebrek aan bergruimte op de overloop van de zolder staan. Een knutseldoos die uitpuilt van de wc-rolletjes, hagelslagpakken en melkdoppen. Dit huis vraagt om een stevige opruimbeurt, maar waarom is dat zo moeilijk? Wetenschappers weten het antwoord én bieden de helpende hand.

1 Afgaand op het enorme aantal websites met opruimtips ben ik niet de enige die niet weet hoe te beginnen. Aan de tips ligt het niet, die zijn prima en eigenlijk al bekend. Deze bijvoorbeeld: haal niet te veel tegelijk overhoop. Maar wat gaat er niet goed als dat ene laatje na afloop wel netter is, maar niet leger? Ook daar is een oplossing voor. Maak een twijfelstapel. Kun je binnen vijf minuten niet bedenken waar je het voorwerp ooit nog voor nodig hebt, verplaats het dan naar de weggooistapel.

2 Daar zit je dan op je knieën, met een trui in handen in een kleur die je zeker weten nooit meer zult dragen. Maar het was wel je lievelingstrui. En wat doen we met die 88 knuffels? Zachtjes laten verdwijnen als de kinderen naar school zijn – kan dat wel? Op dat punt weet de wetenschap raad. Karen Winterich, hoogleraar marketing aan Penn State University, heeft er serieus onderzoek naar gedaan. Haar conclusie is dat mensen niet zozeer vastzitten aan hun spullen, maar dat die een stukje van hun identiteit zijn.

3 De tip van Winterich is heel eenvoudig: maak een foto van de spullen die je niet weg kunt doen. Die oplossing is niet heel verrassend, geeft ze direct toe. Toch is het iets wat we van nature niet doen en dus moeten leren. Doen we dat niet, dan zetten we alles gewoon weer op zolder. Massa’s kleutermoeders handelen overigens al jaren zo met de prachtige bouwwerken waarmee hun kinderen thuiskomen. Gaat ze dat zo makkelijk af omdat het hier niet om hun eigen identiteit gaat? Misschien kan Winterich dat ook eens onderzoeken.