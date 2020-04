Praktisch: scherven, deuken en krassen voorkomen

Het verhuizen of versturen van kwetsbare en breekbare spullen vraagt een goede verpakking. De keerzijde is een berg afval die voor een deel bij het restafval terechtkomt. Milieuvriendelijke oplossingen zijn er ook.

Noppenfolie

Kinderen vechten erom en ook volwassenen kunnen er vaak niet van afblijven. Noppenfolie. De een kiest voor een heftig herriemoment door met een draaiende beweging zo veel mogelijk belletjes tegelijk te knallen. De ander plet met eindeloos geduld luchtkussentje na luchtkussentje tussen duim en wijsvinger. Dat schijnt nog rustgevend te zijn ook, vergelijkbaar met een stressballetje. Bubbeltjesplastic is een vinding uit de jaren vijftig, oorspronkelijk bedoeld als makkelijk te reinigen reliëfbehang. Het product sloeg niet aan, maar kreeg een tweede kans als verpakkingsmateriaal. Goedkoop, eenvoudig te produceren, schokdempend en licht op de koop toe. Wie gaat verhuizen, schaft al voor een paar euro een hele rol aan. Dat maakt het een geliefd en veelgebruikt materiaal om serviesgoed en ander kwetsbaar spul te beschermen.

Milieuvriendelijk

Alle goede eigenschappen ten spijt, kleven er ook nadelen aan bubbeltjesplastic. Na gebruik zit je met een berg afval, die als de folie vastzit aan een envelop ook nog eens bij het restafval terechtkomt. Een goed alternatief is GreenWrap. Het bestaat voor 100 procent uit gerecycled papier en kan zelf ook weer bij het oud papier. Toch biedt het veel meer bescherming dan wat oude kranten, of de velletjes dun papier die bij warenhuizen bij de kassa liggen om mokken, glazen en vazen te beschermen. Een vel GreenWrap ziet eruit als een document dat door de papiervernietiger is gegaan, maar waarvan de sliertjes om de paar centimeter nog net aan elkaar zitten. Rek je het papier uit, dan krijg je een driedimensionale structuur die net als noppenfolie werkt als een schokdemper.

Sokken

Verhuizen kan natuurlijk ook zonder de aanschaf van bergen schokdempend vulmateriaal. Wie vooraf kritisch zijn (kleding)kasten bekijkt, ziet dat hij daarvan al meer dan genoeg in huis heeft. Baddoeken, handdoeken en keukendoeken tussen het serviesgoed helpen heel wat scherven voorkomen. Ook de wijze van inpakken doet ertoe. Al is de verleiding groot om de hele bodem van de verhuisdoos te vullen met serviesgoed en alleen plekken waar wat ruimte overblijft op te vullen, is dat toch af te raden. Het is beter om alles apart in te wikkelen. Zware spullen moeten natuurlijk zo veel mogelijk onderin, maar begin niet met een stapel borden. Die kunnen meer hebben als ze op hun kant staan. Wie helemaal op safe wil spelen, kan zijn glazen in washandjes of sokken verpakken. Dat maakt het uitpakken dan wel weer bewerkelijk.