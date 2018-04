Praktisch: Papier voor de printer

Het klinkt aantrekkelijk, een pak printpapier voor een paar cent. Toch is het goed om je voor aankoop te realiseren dat printers met goedkoop papier niet altijd goed uit de voeten kunnen.

1 Je kunt het vaak al een beetje zien en zeker voelen: goedkoop papier is grover van structuur. De houtvezels zijn minder goed verweven tot een vel papier, waardoor ze ook makkelijker loslaten. Dit stof zorgt vroeg of laat voor problemen met de papierinvoer. Wie de rubberen transportwielen die zorgen voor de papierinvoer regelmatig reinigt, kan problemen op korte termijn voorkomen. Langdurig gebruik van goedkoop papier heeft ongetwijfeld een vuile, storingsgevoelige printer tot gevolg.

2 Papierstof is niet het enige probleem bij goedkoop papier, het kan ook te veel in dikte variëren. Het meest gebruikte papier is 80 grams, wat betekent dat een vierkante meter van dit papier 80 gram weegt. In een vierkante meter gaan zestien A4’tjes en die wegen dus 5 gram per vel. Wanneer dit gewicht te veel afwijkt, kan het zomaar gebeuren dat je printer in de problemen komt, met verfrommeld papier en een met inkt vervuild apparaat tot gevolg. Wie met zulke problemen naar de winkel gaat, loopt grote kans dat de verkoper een nieuwe printer aanraadt, terwijl een duurdere papiersoort ook een oplossing is.

3 Het oog wil ook wat, want goedkoop papier heeft hoe dan ook gevolgen voor de printkwaliteit. Kijk maar eens hoe de viltstift van je kleuter uitwaaiert in een goedkoop kleurboek met grof papier. De structuur van goedkoop papier is soms zo grof dat het niet eens mogelijk is om dubbelzijdig te printen. Goedkoop papier is meestal ook minder wit, waardoor het contrast tussen inkt en papier minder groot is.