Praktisch: droog blijven in een regenjas

Knappe moeder die het voor elkaar krijgt dat haar kinderen zich op een regenachtige ochtend in hun regenpak hijsen. Dat zegt niet alleen iets over de kinderen maar ook over het regenpak. Kan dat nou echt niet anders?

Goedkoop

De eerste valkuil is de aanschaf van een goedkoop regenpak. Hooguit een paar tientjes uitgeven lijkt aantrekkelijk, maar dan is de kans groot dat in korte tijd de binnenlaag loslaat en de regen op die plekken vrij spel heeft. Een duur regenpak kopen is anderzijds ook een waagstuk. Goed drogen is ontzettend belangrijk, maar hoe voorkom je dat (een deel van) het pak in een chaotisch fietsenhok binnen afzienbare tijd kwijtraakt? De Funnel –een regenjas en rugzak in één– van uitvinder en wereldreiziger Stefano Mangini zou ideaal zijn voor scholieren. Door aan twee touwtjes te trekken komt een regenjas tevoorschijn die ook meteen de rugzak beschermt. Dat lost voor scholieren meteen het probleem op dat natte jassen niet het lokaal in mogen. Hij moet immers wel mee. Helaas is het Mangini nog niet gelukt zijn jas op de markt te brengen.

Plensbui

Als je er goed over nadenkt, is een regenpak iets onmogelijks. Ook al bestaat het uit ademende stof –die regendruppels buiten houdt en waterdamp wel van binnen naar buiten transporteert– het blijft een oncomfortabel iets en zeker in de zomer zweterig. De mate van ademen is ook maar betrekkelijk en hangt erg af van de omstandigheden. Een doordrenkt regenpak ademt nauwelijks meer en levert dus per definitie een vochtige binnenkant op. Tegen zware regen is sowieso geen kruid gewassen, blijkt uit een regenpakkentest van de ANWB uit 2018. Zelfs al houdt het pak op zich de regen buiten, dan is er toch nog vaak sprake van inregenen. Met een milde regenbui kunnen de meeste regenpakken prima overweg. De beste oplossing voor een plensbui is dus nog altijd even schuilen.

Duurzaam

Het is winst dat regenkleding in de loop der jaren lichter en comfortabeler is geworden, maar het oog wil ook wat. Hedendaagse ontwerpers zoeken naar mogelijkheden om elegantie en doeltreffendheid samen te laten gaan, in combinatie met duurzaamheid. Een opvallend product is de regenjas van Amsterdammer Hendrik van Benthem van het merk Maium (Jiddisch voor regen). Een lange jas waar met de twee extra ritsen aan de zijkant een poncho van kan worden gemaakt. Handig op de fiets. Eveneens uit Amsterdam komen de jassen van Bybrown, bedoeld om fietsende vrouwen zo droog mogelijk op hun bestemming aan te laten komen, zonder dat ze er al te verfomfaaid uitzien. De van oorsprong Britse ontwerpster zet fors in op duurzaamheid en technische innovatie. Dat zie je wel terug in de prijs, die start bij 225 euro.

>>maium.nl, bybrown.nl