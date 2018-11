Praktisch: Citroenschil

Liefhebbers van citroenrasp staan voor een dilemma. De biologische versie van deze citrusvrucht beschimmelt nogal snel. Maar de schil van een gewone citroen is behandeld met stoffen die je misschien liever niet in je cake, risotto of pudding aantreft.

Citrusvruchten koop je over het algemeen vanwege het vruchtvlees. Maar in de keuken is de schil ook heel goed bruikbaar, vooral die van citroen. De zogenaamde etherische oliën die erin zitten geven een gerecht net wat extra smaak en geur.

Of groente of fruit biologisch geteeld is, zie je er niet per se aan af. Maar bij citrusvruchten als citroenen is dat wel het geval. Biologische zijn doffer. Gewone citroenen worden voordat ze in de winkel terecht komen voorzien van een laagje was. Daar gaan ze mooi van glimmen. Al heeft die waslaag in de eerste plaats een praktisch doel: de vruchten drogen er minder snel van uit. Ze blijven dus langer goed.

Hetzelfde geldt voor het schimmelwerende middel waar gewone citroenen mee worden behandeld. Biologische moeten dat ontberen, wat in de praktijk niet zonder gevolgen blijft. Ze zijn soms binnen de kortste keren groen uitgeslagen.

Dus sta je als je in de keuken regelmatig citroenrasp of een reepje citroenschil gebruikt voor een dilemma. De biologische versie is vaak duurder en moet je liefst zo snel mogelijk gebruiken. Een gewone is langer houdbaar en is eenvoudiger op voorraad te houden. Maar ja, als je wat van de schil af raspt belanden die waslaag en dat schimmelwerende middel ook in het gerecht dat je aan het bereiden bent.

Of dat kwaad kan? Dat is een beetje mistig. Ik heb weleens op een label aan een netje citroenen gelezen dat de schil niet geschikt was voor consumptie. Dat stelt niet echt gerust. Een supermarktketen zegt op de website over gewone citroenen dat de schil is behandeld voor een betere houdbaarheid. Terwijl over de biologische versie wordt opgemerkt dat die schil vrij is van was en chemische bestrijdingsmiddelen. „Deze citroenen zijn dus een prima keuze als je de schil ergens in wilt verwerken.”

Volgens het Voedingscentrum wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Als je de schil van een gewone citroen wilt gebruiken en je wast de vrucht voor gebruik goed, dan is dat voldoende. Zeker omdat je er over het algemeen maar weinig van zult eten.