Portemonnee als Zwitsers zakmes

De portemonnee van tegenwoordig is niet alleen functioneel, maar vooral ook hightech. Producenten bedenken voortdurend nieuwe snufjes voor de oude geldbuidel. Welke trends spelen er op dit moment?

Wie een nieuwe portemonnee zoekt, kijkt waarschijnlijk eerst naar het design en dan naar de functionaliteit. We gebruiken de portemonnee immers vaak ook als kledingaccessoire en niet alleen als gebruiksmiddel.

Door de introductie van nieuwe technologieën in ons alledaagse leven, zoals wifi en NFC (Near Field Communication, oftewel communicatie van dichtbij), lijkt echter de veiligheid van onze gegevens in het gedrang te komen. Daarom verschijnen er steeds vaker portemonnees op de markt die een oplossing moeten bieden voor dit vermeende probleem.

Ook de afname van contant geld laat zich gelden. Steeds meer consumenten grijpen naar hun pinpas en daardoor hoeft de oude vertrouwde portefeuille niet veel ruimte meer te bieden voor centen en biljetten. Het gevolg: een steeds kleinere beurs, maar met meer waardevolle inhoud dan ooit.

De trends van dit moment laten zien dat de oude portemonnee heeft afgedaan. Volgens ontwerpers en producenten kunnen we beter investeren in een exemplaar dat kleiner, veiliger en multifunctioneler is.

Bankpasjes skimmen

De introductie van de bankpas bracht diverse nieuwe nadelen met zich mee. Veel creditcards en bankpassen, maar ook andere pasjes, dragen informatie over via radiofrequentietechnologie (RFID). „Een RFID-pas wisselt eenvoudig gezegd zijn informatie uit door middel van een radiosignaal dat door een scanner wordt verzonden”, leggen de makers van de Zallex4.0 uit. „Dat is heel handig als we onze rekening proberen te betalen of een deur willen openen.”

RFID heeft echter ook een belangrijk nadeel: de informatie op een pas kan vrij gemakkelijk worden onderschept – het zogenaamde ”skimmen”. Daarom introduceerden de makers een portemonnee met speciale RFID-bescherming, die de pasjes moet beschermen tegen alle radiosignalen. De oplossing is even eenvoudig als doordacht: in de omslag wordt metaal verwerkt, dat de radiogolven moet blokkeren, zodat onverlaten niet bij de informatie op het pasje kunnen. Of het probleem daar helemaal mee uit de wereld is, blijft ongewis.

Dat de informatie op RFID-pasjes gevaar loopt, wordt bevestigd door Scott Hussa. Hij introduceerde de HuMn, een andere portemonnee die de strijd tegen gegevensdiefstal aangaat. „Het is gek dat iemand gewoon online voor minder dan 100 dollar (dik 80 euro, red.) een RFID-scanner kan kopen en met een beetje handigheid informatie van creditcards en ID-kaarten met RFID-technologie kan halen zonder de portemonnee ook maar te hoeven aanraken. Het slachtoffer komt er pas veel later achter dat hij is geskimd.”

De angst voor skimming is niet helemaal onterecht. Producenten van creditcards en andere betaalpassen beweren om het hardst dat hun pasjes helemaal veilig zijn. Toch hebben tv-programma’s in het verleden aangetoond dat dit niet altijd het geval is. Om zijn woorden kracht bij te zetten, verwijst Hussa naar het Amerikaanse tv-programma Mythbusters, dat liet zien dat bankpasjes met RFID-technologie simpel kunnen worden uitgelezen. Hij vergeet er wel bij te zeggen dat het programma al in 2008 werd gemaakt en uitgezonden. De kans is dus groot dat er op technologisch gebied in tien jaar wel het een en ander is verbeterd.

Klein, kleiner, kleinst

Wie een ‘kleine’ beurs heeft, moet zuinig omspringen met zijn geld. Nu steeds minder mensen contant betalen, krijgt de uitdrukking een heel nieuwe betekenis. Klein, kleiner, kleinst lijkt het devies van veel ontwerpers. Hussa spreekt in dit verband over het ”thick wallet syndrome” (letterlijk ”dikkeportemonneesyndroom”). Deze aandoening, ook wel bekend als het Piriformissyndoom, kan worden veroorzaakt of verergerd door op een rijk gevulde portemonnee te zitten. De aandoening is niet geheel onomstreden, maar laat zien dat er naast een maatschappelijke noodzaak ook een medische behoefte kan zijn om een zo klein mogelijke portemonnee bij je te dragen.

Elad Burto ontwierp daarom de Micro Wallet. Deze portefeuille is zo klein als een bankpas, maar biedt toch moeiteloos ruimte voor acht pasjes én contant geld. Dankzij het revolutionaire Tyvek-materiaal is de lege portemonnee slechts 0,3 mm groter dan een creditcard. Burto wijst erop dat de Micro Wallet zelfs nog ruimte biedt voor contant geld. Daarmee zegt hij niets te veel, want er is inderdaad ruimte voor briefgeld. Met klein wisselgeld is echter geen rekening gehouden: dat moet los in je zak óf in een speciale beurs voor muntgeld, waardoor een tweede portemonnee nodig is. En hoewel veel mensen aan acht pasjes genoeg zouden moeten hebben, is er door alle bonuspuntenpassen, spaarpassen, creditcards, loyaliteitsprogramma’s, identiteitsbewijzen en verzekeringspasjes waarschijnlijk toch net te weinig ruimte.

Wie een dunne en vooral handige beurs bij zich wil dragen, kan ook kiezen voor de Fold II. Deze biedt ruimte voor zeven pasjes en een identiteitsbewijs. Daarnaast passen er vier bankbiljetten in. „Je kunt de Fold II vouwen zoals jij maar wilt”, vertellen de makers in een introductiefilmpje. Handiger nog zijn de uitsparingen, waardoor pasjes moeiteloos naar boven kunnen worden geschoven. Geen gepeuter dus meer met dubbele pasjes, maar altijd het juiste pasje dankzij een flexibel ontwerp.

Multifunctioneel

Andere productontwerpers gooien het over een andere boeg. Zo verschijnen er steeds vaker portemonnees met nog veel meer functies. Daarmee maken ze van de portemonnee een geldbuidel en gereedschapskist in een. De Scorpion EDC van Ed Watton is bijvoorbeeld een veredelde pashouder met flesopener.

De Keylet speelt in op gebruikers met een andere behoefte en biedt naast pasjes ruimte voor een huissleutel. Dat lijkt handig, maar heeft ook een belangrijk nadeel: wie zijn portemonnee verliest, kan ook niet meer in huis komen.

Mensen die echt een portemonnee willen hebben met alles wat ze nodig hebben, kunnen kiezen voor de Multi. Deze ‘portemonnee’ biedt niet alleen bescherming tegen RFID, maar heeft ook nog eens twee schroevendraaiers, een sleutel, een liniaal, een flesopener, nog een flesopener, een tooltje voor vleugelmoeren, een smartphone-/tabletstandaard, een blikopener, een mesje om dozen te openen en een gat voor een karabijn of sleutelhanger. Klinkt leuk, maar voor sommige functies moet je je pasjes wel even verwijderen. Dan heeft een Zwitsers zakmes evenveel waarde.

Duurzaam

Een van de nieuwste trends op het gebied van portemonnees is de toenemende aandacht voor duurzaamheid. Dat is een gouden greep van de ontwerpers, want het onderwerp speelt een steeds belangrijkere rol voor veel consumenten. Het Tyvek-materiaal in de Micro Wallet van Elad Burto is recyclebaar, waardoor de portemonnee aan het einde van zijn levensduur met een gerust hart kan worden weggegooid. De makers van de Zallex4.0 adverteren met hun hoogwaardige kunstleder en benadrukken met ”no kill” dat er geen dieren meer hoeven te worden gedood. Dat slaat blijkbaar aan, want van over de hele wereld is er vraag naar beide portemonnees – en naar tal van andere luxe en duurzame portefeuilles. De Fold II pikt met zijn varianten van veganistisch leer en natuurlijk kurk ook een graantje van de markt mee.

Het grootste nadeel van de nieuwe portemonnees blijft het culturele aspect: in andere landen is betalen met een pas al een stap verder dan in Nederland. En uiteindelijk blijken veel portemonnees te zijn gemaakt voor de Amerikaanse bankbiljetten, die een stuk kleiner zijn dan de Europese. Voorlopig winnen ze het echter van de cryptovaluta: de bitcoin maakt een fysieke portemonnee helemaal overbodig, maar is vele malen minder milieuvriendelijk en multifunctioneel dan welke portemonnee ook.