Pokémon Sleep, Google Maps en virussen

Pokémon Go was een aantal jaar geleden een ware rage. Het spel voor smartphones, waarbij spelers op zoek moeten naar virtuele figuren, bracht mensen letterlijk in beweging. Thuis op de zolderkamer zijn zulke figuren niet te vinden, maar wel in het park en aan de andere kant van het dorp.

Eind mei werd een opvolger van het spel aangekondigd. Pokémon Sleep speel je in je slaap. Door middel van een extra aan te schaffen accessoire wordt het slaappatroon geregistreerd. Erg goed geslapen? Dan wacht een beloning in de vorm van veel gevangen figuurtjes. De kritiek op games is nogal eens dat het jonge mensen uit de slaap houdt. Pokémon Sleep lijkt juist het welzijn van de spelers op het oog te hebben. Critici wijzen op de grote hoeveelheid aan data die het bedrijf op deze manier over de gamers in handen krijgt.

Het spel moet in 2020 beschikbaar zijn.

beeld Google Maps

Navigatieapp Google Maps laat sinds kort zien hoe hard er gereden mag worden op een weg. Erg handig, als je niet zeker weet of je nu 60 of 80 kilometer per uur mag rijden. Een verkeersbord onderin het scherm toont de maximumsnelheid.

Ook wordt gewaarschuwd voor flitspalen en mobiele flitsers. Niet in alle landen is het toegestaan om informatie over flitsers weer te geven. In bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Zwitserland is dit verboden.

De flitslocaties kunnen vooralsnog alleen door gebruikers van een toestel met Android worden doorgegeven.

Veel concurrerende apps beschikten al langer over deze functies. Door de inhaalslag zal Maps alleen maar populairder worden, terwijl het al de meest gebruikte navigatieapp ter wereld is.

beeld EPA

Virussen als kunst

Kunstenaar Guo O Dong zette zes beruchte computervirussen op een computer. Op een veiling bracht dit bijzondere kunstwerk 1,3 miljoen dollar op. De Chinees noemde het werk ”De volharding van chaos”. „Ik creëerde het kunstwerk omdat ik wilde zien hoe de wereld reageert op de impact van malware, en hoe het die impact waardeert”, vertelt de kunstenaar.

Onder de virussen bevond zich het ILOVEYOU-virus, een zogenaamde liefdesbrief die in 2000 vele mailservers liet vastlopen. Ook gijzelsoftware WannaCry uit 2017 staat op de Samsung-laptop.

Omdat het verboden is in virussen te handelen, wordt de computer achter slot en grendel bewaard. En uiteraard zal de laptop, die draait op Windows XP, niet verbonden worden met internet. Ook moest de nieuwe eigenaar beloven nooit een usb-stick in de computer te stoppen.