Plantenbakje van beton

Beton is al jaren meer dan alleen bouwmateriaal. In vrijwel iedere woonwinkel zie je accessoires van de grijze kunststeensoort. En omdat een pakje of zak mortel in de bouwmarkt niet zo veel kost, kun je er ook leuk zelf mee aan de slag. Wanneer je een grote zak koopt, kun je er een hele serie waxinelichthouders van maken. Die doen het ook niet slecht op een verkoopdag voor een goed doel. Dus moet je voor een fair aan de slag, overweeg dan eens beton.

Wat je precies koopt in de bouwmarkt, betonmortel of cement, dat maakt niet zo veel uit. Koop een sneldrogende variant, die is vaak met twee à drie dagen uitgehard.

Behalve een waxinelichthouder maak ik ook een plantenbakje. Omdat beton niet waterdicht is, gebruik ik een petflesje als binnenkant. Dan kun je het plantje ook gewoon water geven; wel zo fijn.

Gebruik bij het verwerken van beton geen keukenbenodigdheden zoals een lepel of een beslagkom, maar werk met een emmer en een roerstokje. Het kan ook handig zijn om het werkblad af te plakken met kranten, het zou immers jammer zijn als er vanaf nu een klodder beton op het aanrecht plakt.

Benodigdheden

l betonmortel of cement

l water

l emmer of teil

l roerstaafje

l plastic mallen of bakjes

l waxinelichtjes

l eventueel handschoenen

l mes of schaar

l fijn schuurpapier

l schilderstape

l verf

Aan de slag

l Verzamel een aantal plastic mallen om kaarsenhouders of plantenbakjes mee te maken. Denk aan plastic flessen, maar ook melk- en yoghurtpakken zijn te gebruiken, omdat de binnenkant een plastic coating heeft.

l Snijd de mallen op de juiste maat.

l Maak het cement of beton aan in de teil. Houd de verhouding aan die op de verpakking staat. Let op dat de stof niet stuift en vermijd contact met handen en ogen. De stof kan de huid erg uitdrogen of irriteren. Doe het water erbij en roer goed door met het roerstaafje. Zorg dat alles goed gemengd is.

l Giet het mengsel in de vorm die klaarstaat. Giet de vorm niet helemaal vol.

l Druk een waxinelichtje in het beton of lepel er eerst een beetje uit als beton of cement al erg stevig is. Bij een plantenbakje druk je een andere plastic mal in het beton. Bijvoorbeeld een petflesje. Laat de mal erin staan tot het beton helemaal is uitgehard.

l Bekijk op de verpakking van het cement wat de droogtijd is. Gemiddeld is dat twee à drie dagen. Snijd daarna de mal van het beton of het cement. Haal ook het waxinelichtje eruit. Voor een plantenbakje laat je het petflesje in het beton staan. Snijd de rand van het flesje af.

l Werk het beton of de cement bij met fijn schuurpapier. Schuur bijvoorbeeld het gat voor het waxinelichtje een beetje groter, dan gaat het wisselen van een kaarsje makkelijker. Schuur ook de rand van het petflesje in het plantenbakje bij.

l Schilder eventueel het plantenbakje of de waxinelichthouder. Dat kan in z’n geheel, maar door een rand af te plakken met tape kan een mooie figuur of patroon gemaakt worden.

Als je een grote zak beton in huis haalt, kun je heel wat objecten maken. Een handige inspiratiebron kan het boek ”Creatief met beton” zijn (M. Dawidowski en A. Diepolder, 2016 (Nederlandse uitgave), ISBN 9789044744651, € 12,95). Daarin staan 27 uitgewerkte ideeën: van het maken van een betonnen deurstopper tot de creatie van een taartstandaard.