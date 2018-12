Pittige kerriesoep: verrassende smaakexplosie

Wow, dacht ik, toen ik deze soep at. Hier is vast een flinke schep gele currypasta doorheen gegaan. Zo’n pittige smaakmaker die je zelf kunt maken, maar die je ook heel goed kant-en-klaar kunt kopen in een zakje of een potje. Waarmee je in een mum van tijd een gerecht een Indiase, Thaise of anderszins Aziatische tik geeft.

Het was op een familieverjaardag en de soep ving meerdere complimenten. Omdat hij verrassend anders is. Omdat je bij een vrij heldere soep niet meteen aan een smaakexplosie denkt (wat op zich een rare gedachtegang is, want ook een helder soepje kan barsten van de smaak, maar misschien associëren wij Nederlanders zo’n soep toch al snel met groentesoep).

Het recept is ooit gedeeld op een kookclubje en is in de loop van de tijd aangepast aan eigen voorkeuren. Zoals het vaak gaat bij recepten. Een beetje van de kookclub en een beetje van jezelf.

Belangrijk is dat je goede, smaakvolle kerrie gebruikt (tip: de kruidenblikjes van Jonnie Boer zijn van prima kwaliteit, maar ook bij plaatselijke toko’s kun je het treffen). Want die kerrie is het geheim van dit recept. Die geeft de smaak aan de soep – en currypasta komt er dus helemaal niet bij kijken. Heerlijk eenvoudig, zeker in deze tijd van culinaire rompslomp. En het leuke: dit eenvoudige soepje kan ook prima als feestelijk gerechtje dienen. Voordat de oliebollen op tafel komen, bijvoorbeeld.

Pittige kerriesoep

Ingrediënten (voor 2-4 personen): 1 liter koude kippenbouillon (gemaakt van 1,5 blokje), flinke scheut olie, 20 g bloem, 1 middelgrote ui, 200 g broccoli, 150 g peultjes, 1 flinke el kerriepoeder, 2 eieren, naar wens: rode peper of kerstomaatjes.

Bereiding

Pel de uien en snipper ze. Maak de groenten schoon: snijd de broccoli in kleine roosjes, schil de stronken en snijd ze in stukjes. Verwijder de uiteinden van de peultjes en trek de draderige zijkanten meteen mee.

Schenk een scheut olie in een pan. Fruit de uien op laag vuur tot ze glazig worden. Voeg dan de kerrie toe en bak dit ongeveer een minuut mee.

Strooi de bloem in de pan, roer goed met een garde en laat de bloem een paar minuten rustig garen. Giet de koude bouillon hier scheut voor scheut bij. Klop steeds goed om klontjes te voorkomen. Het bloem-botermengsel (de roux) zorgt ervoor dat de bouillon licht inbindt.

Kook intussen in een andere pan de eieren in 8 minuten hard. Laat ze schrikken in koud water en pel ze. Snijd ze in parten.

Voeg de broccoli en de peultjes toe aan de soep. Doe dit pas kort voor serveren. De groenten hebben ongeveer 3-4 minuten nodig om beetgaar te worden (en ze garen door in de soep, ook al zet je het vuur uit).

Voeg de eistukjes toe aan de soep. Of schep de soep eerst op soepborden of in -kommen en verdeel het ei erover.

Voor meer kleur en een extra pittig accent kun je ringetjes rode peper toevoegen. Of neem, voor een mildere variant, gehalveerde kerstomaatjes. Zeker als ze eerst geroosterd zijn in de oven, vormen ze een mooi contrast met de pittige soep.