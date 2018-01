Pieken en dalen zijn hoogtepunten in Corsica

Voor veel Nederlanders is Corsica niet meteen de eerste vakantiebestemming die in het hoofd opkomt. Een ruig, dunbevolkt eiland dat door zijn zowel Franse als Italiaanse invloeden een geheel eigen sfeer ademt.

Een bezoek aan Corsica buiten het vakantieseizoen. Dat heeft een reden, namelijk de persintroductie van de nieuwe Citroën C3 Aircross, in 2017. Tegelijk een mooie gelegenheid om het bijzondere eiland te beleven.

Corsica was tot in 1991 een van de Franse regio’s met twee departementen, het noordelijk en zuidelijk deel. Maar sinds ruim 25 jaar is het eiland een zogenaamde ”Collectivité territoriale”: een deel van de Franse republiek met een speciale status. Dat betekent meer regionale macht, want daar was het de vele pleitbezorgers bij het verkrijgen van de status aparte om te doen.

Toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de 300.000 inwoners. Dat is ook goed merkbaar als met de Citroën koers wordt gezet naar de eerste etappeplaats. Vooral langs de kustlijn staan de hotels keurig gerangschikt en zijn er tal van restaurants en campings.

Slingerende wegen

Corsica biedt echter meer dan strand alleen. De hoogste bergen zijn de Monte Cinto (2706 meter) en de Monte Rotondo (2622 meter). Dat betekent dat Corsica spectaculaire wandelingen mogelijk maakt met schitterende vergezichten over zee en baaien als beloning. Veel hellingen zijn begroeid met maquis, een ruig, kruidachtig struikgewas. Daartussen slingeren de wegen.

Het lijkt bijna onmogelijk om een traject te vinden waarvan meer dan 100 meter rechtuit gaat. Niet voor niets vormt de jaarlijkse Rally van Corsica een van de meest uitdagende evenementen op de rallykalender voor het Europees kampioenschap. Heel erg breed zijn de wegen niet, zodat er geconcentreerd gereden moet worden.

Corsica biedt uitgelezen omstandigheden om de nieuwe Citroën uit te proberen en meteen het geboden comfort te ervaren. Het onderstel is soepel geveerd en de stoelen bieden een prima ondersteuning. Citroën voert comfort hoog in het vaandel en dat blijkt direct bij deze kennismaking. Veel glas en een hoge zitpositie zorgen voor een prima uitzicht. Over zicht gesproken, de C3 Aircross is allesbehalve saai omdat de koper zowel aan de buitenkant als in het interieur kan kiezen uit tal van kleurrijke accenten.

De weg voert van heuveltoppen met adembenemende vergezichten naar piepkleine bergdorpen waar het leven stil lijkt te staan. Zeker na het toeristische hoogseizoen heerst er op Corsica een aangename rust. Dat heeft niet alleen een uitwerking op de mens, maar ook op de dieren. Koeien kuieren rustig over de weg. Geiten volgen dat voorbeeld. In de dorpen waar de passeermogelijkheden beperkt zijn, liggen honden midden op straat te slapen, niet van plan ook maar enigszins plaats te maken. Een trouwe viervoeter heeft stelling genomen op de motorkap van een oude Renault 4 geparkeerd langs de stoep. Bij het maken van een foto opent hij één oog net voldoende om te kunnen zien dat er geen reden was om zijn slaap te onderbreken. Goed volk.

Everzwijn

Torens, molentjes, bruggen en dorpspleintjes wisselen elkaar af. Allemaal opgetrokken uit de stenen die in een ver verleden uit de plaatselijke groeves zijn gewonnen. Prachtige blauwe luchten vergezellen de Citroën en zijn passagiers naar een bijzondere locatie voor de nacht. Het Réserve de Saparella ligt ten zuiden van de stad Ajaccio. Tien minuten lang volgt er een steile afdaling. De Citroën kan worden geleverd met Grip Control, waartoe ook Hill Ascent Control behoort. Dat is een elektronische voorziening die automatisch de daalsnelheid beperkt. De chauffeur hoeft dan alleen nog maar te sturen en te genieten.

Saparella is een privédomein aan het meest zuidelijke puntje van de Golf van Ajaccio. Op een oppervlak van 150 hectare met natuur bevindt zich aan het 400 meter lange strand een idyllische lagune waarnaast gasten verblijven in tientallen maagdelijk witte tenten die zijn ingericht als luxueuze hotelkamers. Dat wordt lekker slapen met het ruisen van de zee op de achtergrond. In de ochtend bij het opkomen van de zon springen liefhebbers zo de Middellandse Zee in. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En hoe dicht de Corsicaan bij de natuur staat, blijkt aan het begin van de persconferentie. Een everzwijn maakt spontaan zijn opwachting op de houten vlondervloer. Geen wild soort, maar een tamme versie. Het is het huisdier van de eigenaar van Saparella.

Zo kom je in Corsica

Corsica ligt op 180 kilometer van de Franse zuidkust en kan per veerboot worden bereikt. Vanuit tal van Franse en Italiaanse plaatsen is de overtocht te maken. Die duurt afhankelijk van de afstand tot wel twaalf uur. Bastia, Ajaccio, Calvi en Vigari beschikken over een luchthaven. De meeste vluchten vanuit Nederland gaan via een overstap in Parijs, Marseille of Lyon. In het hoogseizoen worden soms rechtstreekse vluchten van ongeveer twee uur aangeboden.

Citroën C3 Aircross

De nieuwe Citroën C3 Aircross vervangt de bestaande C3 Picasso: een SUV in plaats van een ruimtewagen. De nieuwe Aircross oogt stoer en hoekig en staat hoog op zijn wielen. Daardoor kan de auto zich op Corsicaanse grond goed bewijzen. Een hoge zitpositie met royaal uitzicht is trouwens onder alle rijomstandigheden prettig en wordt door het gros van de automobilisten als prettig ervaren.

Het motorenaanbod concentreert zich vooral op de driecilinder 1,2 liter met of zonder turbo. De middelste versie met 110 pk vindt prima zijn weg in het heuvelachtige landschap. De eraan gekoppelde automaat houdt het motortoerental op niveau als er geklommen wordt.