Peugeot speelt al zijn troeven uit met nieuwe 208

Waar de vorige generatie een wat anonieme rol in het compacte segment speelde, gaat de tweede oplage Peugeot 208 met een meer sportieve uitstraling vol de strijd aan met de Polo’s, Clio’s en Fiesta’s.

Aan de voorkant is de stijl van de grote 508 naar een compacter formaat vertaald. Dat betekent een redelijk agressief geheel met grote grille en koplampen die refereren aan de klauwen van een leeuw, het beeldmerk immers.

beeld Tony Vos

De kracht van het ontwerp wordt aan de zijkant benadrukt door de randen rond de wielkasten en een uitsparing in de C-stijl die een link legt naar de 205 GTi. En profil bekeken valt op dat de achterportieren relatief kort lijken. Aan de achterkant worden de verlichtingsunits met een zwarte balk verbonden en siert zwart ook de dakspoiler en de onderkant van de bumper.

De ontwerpers hebben hun fantasie op het interieur losgelaten, vooral op het dashboard. Vanaf dit Allure-uitrustingsniveau heeft de 208 een 3D-instrumentarium. Dat wil zeggen dat de informatie laagsgewijs wordt opgebouwd. De urgentste mededelingen verschijnen op het paneel dat het dichtst bij de bestuurder is geplaatst. Voordeel is dat het sneller wordt opgemerkt en er eerder op wordt gereageerd.

beeld Tony Vos

De stoelen blijken vooral onder aan de rugleuning aan de harde kant, dat verwacht je niet van een Franse auto. Het overwegend zwarte interieur wordt door mintgroene kleuraccenten opgefleurd. Jammer dat dit op sommige plekken wat gekunsteld is doorgevoerd.

Vooruitlopend op de volledig elektrische versie verkoopt Peugeot nu al de 1,2 liter Puretech driecilinders. Deze 100 pk variant met turbo pesteert vlot zonder veel herrie te maken. Mede door de grote wielen komt de afstemming van het onderstel wat stug, maar dynamisch over. Peugeot richt zich met alle details van de nieuwe 208 op mensen die jong van hart zijn.

beeld Tony Vos

Peugeot 208 Allure 100

Energielabel

B

Topsnelheid

188 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,9 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 16,5 km

CO2-uitstoot

97 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1200 kg

Prijs vanaf/geteste versie

17.980/22.880 euro

Conclusie

+ Inrichting. Uit veel eigenschappen blijkt in het interieur het oog voor detail. Voorbeeld: een open te klappen bergvak dat ook dienstdoet als telefoonhouder.

+ Afstemming. De nieuwe Peugeot 208 is een moderne Franse auto die dynamisch rijdt, maar tegelijk stevig is afgeveerd en ook harde stoelen heeft.

+/- Motor. De beproefde 1,2 liter 3 cilinder turbo presteert voldoende vlot, is er tegen meerprijs met automaat en heeft een schappelijk verbruik, maar is geen klasseleider.

- Elektronica. De actieve cruise control houdt op de ingestelde snelheid geregeld in. De lane keep assist duwt de auto via een stuurcorrectie te bruusk terug.