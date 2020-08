Pasta en saus uit de keuken van Piergiorgio

Wie wat bewaart, vindt nog eens wat. In een map met vergeelde recepten stuitte ik op een allang vergeten stapeltje A4’tjes waarop ene Piergiorgio uitlegt hoe je pasta maakt. Het zijn e-mailtjes, dus het is allemaal nogal losjes geformuleerd. Geen idee hoe die berichten in die receptenverzameling zijn beland. Maar zijn recepten en tips waren ooit blijkbaar de moeite waard om te bewaren. En bij herlezing: om te delen.

De recepten van Piergiorgio blinken namelijk uit in eenvoud. Pasta met boter en Parmezaanse kaas: dat is precies wat de naam al doet vermoeden. Je hoeft er niet eens een sauspan voor vuil te maken. Pasta koken, afgieten, kaas en boter erdoor roeren, klaar. „Het enige belangrijke punt is dat je de originele ingrediënten moet gebruiken: echte Parmezaanse kaas en goede boter – geen margarine, alsjeblieft...” Pasta met gorgonzola is al bijna net zo simpel. Terwijl de pasta staat te koken verwarm je in een pannetje wat boter en gorgonzola (verhouding een op drie) op een laag vuur. Als alles is gesmolten, is de saus klaar.

Een tip om te onthouden is dat de pasta en de saus liefst op twee manieren bij elkaar moeten passen. Ze moeten even hartig zijn. En beide moeten dezelfde temperatuur hebben als je ze mengt of serveert. Een afgekoelde saus door de hete pasta roeren is niet de bedoeling, meent Piergiorgio. En hij kan het weten, want hij is een Italiaan.

Pasta alla carbonara

Ingrediënten (voor 2 personen)

circa 125 g spekblokjes, 2 teentjes knoflook, olijfolie, 1 groot ei, kluitje zachte boter, 35 g Parmezaanse kaas, zout, versgemalen peper, gedroogde pasta naar wens.

Bereiding

Het recept vermeldt niet of er gerookt of ongerookt spek moet worden gebruikt. Ik koos voor het eerste, maar kan me voorstellen dat het met de ongerookte variant ook lekker is.

Zet een pan water met zout op het vuur voor de pasta.

Verwijder het velletje van de knoflooktenen en plet ze, bijvoorbeeld met de platte kant van een mes. Giet een bodempje olijfolie in een koekenpan of een steelpan met een dikke bodem. Zet de pan op het vuur en voeg de spekblokjes en de gekneusde knoflooktenen toe. Laat de spekblokjes op matig vuur bakken tot de witte gedeelten doorzichtig zijn.

Doe ondertussen, als het water kookt, de pasta in de pan. Laat de pasta de voorgeschreven tijd koken.

Roer, terwijl het spek staat te bakken, het ei los met de geraspte kaas, de boter en flink wat versgemalen peper.

Zet als de pasta gaar is de beide hittebronnen uit. Vis de knoflooktenen uit de pan met spekblokjes. Giet de pasta af en vang wat van het kookwater op. Schep de spekblokjes en het bijbehorende vet door de pasta. Giet het eiermengsel erbij en roer alles goed door elkaar. Voeg, als het gerecht te droog is, een scheutje kookwater toe. Proef of er nog wat zout bij moet.

De truc van dit gerecht is dat het ei door de warmte van de pasta gaat binden tot een aan het deeg hangende saus. Als het in de pan te heet is, worden het een soort omeletbrokjes. Dat is niet de bedoeling, maar is ook geen ramp.

Net als bij alle pastagerechten is het devies: direct opeten. Het is door het spek een behoorlijk vullend maaltje. Eet er voor de vitamines en de vezels bijvoorbeeld een frisse salade bij.

