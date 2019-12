Papercutting: ijsbloem die niet smelt

Sta jij in deze periode van het jaar mopperend de auto ijsvrij te maken? Neem de volgende keer dan éven de tijd om op de voor- en achterruit te zoeken naar een mooie ijsbloem. Heb je er een gevonden, dan zul je er al snel honderden zien. De ijskristallen groeien aan elkaar in structuren die lijken op die van bloemen.

Om iets langer te kunnen genieten van het natuurschoon, kun je die kristalvormen ook naar binnen halen. Niet letterlijk natuurlijk, maar door ze in een gesneden schilderij te vangen.

Papierknipkunst is een kunstvorm die al zeker 300 jaar voor Christus bestond. Onder de Engelse noemer ”papercutting” maken mensen ruim 2000 jaar later over de hele wereld prachtige creaties, onder meer te vinden via Instagram. Om laagdrempelig met deze techniek kennis te maken, begin je met een klein oppervlak en oefen je zo liefst een paar keer voor je aan je definitieve ijsbloemschilderij begint.

Gesneden ijsbloem

Benodigdheden: snijmat, hobbymes, karton (250 gram), potlood of stift, schilderijlijstje met glazen voor- en achterkant.

Aan de slag

Zoek op internet een aantal afbeeldingen van ijsbloemen of ijskristallen.

Neem, om mee te oefenen, een wit A4-tje en teken hierop het patroon van een ijsbloem. Trek relatief dikke lijnen, dan is duidelijker welk deel van het papier weggesneden moet worden.

Snijd langs het patroon met een hobbymes. Dit is een speciaal snijmes geschikt voor deze techniek. Een stainleymes heeft een te groot handvat om precies genoeg mee te kunnen snijden. Een hobbymes is wendbaarder en het heft heeft de juiste zwaarte om prettig mee te werken.

Heb je de techniek eenmaal in de vingers, dan kun je een patroon tekenen op het stevige karton. Kies verschillende ijsbloemen en maak gebruik van afsnijding aan de rand voor een mooie vlakverdeling. Houd er rekening mee dat elke bloem in verbinding moet blijven staan met de zijkant van het papier. Laat daarom af en toe een hulplijntje staan zodat er geen losse onder-delen ontstaan.

Doe het knipkunstwerkje in een lijstje met glazen voor en achterkant. Daardoor blijft het doorkijkeffect behouden. Een gewoon fotolijstje kan eventueel ook; kies dan voor een contrasterende onderkleur.