Overrijp fruit

Misschien is gemakzucht wel de belangrijkste reden dat we zo snel naar koek en snoep grijpen. Fruit vraagt geduld en flexibiliteit. Zijn de kiwi’s eindelijk rijp, dan moet meteen de hele bak op. Toch valt er wel wat te sturen.

1 Zelf fruit plukken en meteen opeten, dat is maar voor weinig mensen weggelegd. Vaak kopen we onrijpe vruchten die thuis een dag of wat de fruitschaal op gaan. Wachten we te lang, dan ligt bederf op de loer. Bij het rijpen van fruit draait het vooral om één stof: ethyleen. Rijpe appels, peren, bananen en tomaten produceren deze stof en wasemen het gas uit. Het gevolg is dat fruit in de omgeving ook snel rijpt. Dat kan handig zijn om het rijpingsproces naar je hand te zetten. Een kilo keiharde peren in een zak, een rijpe banaan erbij en de ethyleen doet zijn werk.

2 Wie gevoelige producten als kiwi en courgette juist even wil bewaren, doet er goed aan ze uit de buurt van rijp fruit te houden. Het rijpingsproces –en daarmee de kans op bederf– vertragen kan ook. Ethyleen laat zich prima vangen in de vele poriën van een koolstoffilter. De GreenSaver-vershouddozen van de Amerikaanse firma OXO hebben er een in het deksel. De OXO Crisper Insert in de groentela van de koelkast hangen, is nog gemakkelijker in gebruik én goedkoper in aanschaf.

3 De vershouddozen doen hun werk overigens wel beter dan de koelkasthanger, omdat daarin ook de hoeveelheid vocht is te reguleren. Schimmels en bacteriën houden van vocht en bij de afwezigheid daarvan blijven fruit en groente langer goed. Met de producten van OXO bespaar je geld, omdat er minder fruit en groente de afvalbak ingaat. Het betekent wel elke drie maanden een nieuw filter van een paar euro in het deksel, of in de koelkast.