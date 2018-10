Over babyvoeding

Potjes met babyvoeding hebben niet zo’n goede naam. Duur, smaken die afwijken van een zelfgemaakte fruit- of groentehap en nog minder gezond ook. Toch grijpen ouders –al dan niet met schuldgevoel– veelvuldig naar een potje.

1 Het woord ”potje” klinkt niet al te positief als aanduiding voor babyvoeding. Potjes en zakjes worden tegenwoordig vaak in één adem genoemd met het woord E-nummer. Juist voor babyvoeding –en ook voor steeds minder pakjes, zakjes en potjes– is die verdachtmaking onterecht. Fabrikanten zullen wel wijzer zijn in een tijd waarin E-nummers in de hoek van de verdachten zitten en proberen een gezond gerecht voor te schotelen. Daar slagen ze ook in, blijkt uit onderzoek van de Schotse universiteit van Aberdeen. Uit een vergelijking van ruim 400 babykookboekrecepten en bijna 300 potjes blijkt dat de laatste meer groenten en minder calorieën bevatten. Dat laatste is niet onbelangrijk, want zelfs van potjes wordt door voedingsdeskundigen al gezegd dat de inhoud kinderen te dik maakt.

2 Zelf een fruit- of groentehap prakken of pureren kan natuurlijk ook, maar dat is best arbeidsintensief. Een grote hoeveelheid in één keer maken en die vervolgens in kleine porties invriezen in een ijsblokhouder of -zak wordt vaak genoemd als een praktische oplossing, maar maakt de maaltijd wel wat wateriger en onsmakelijker. Zeker voor baby’s die toch al niet gecharmeerd zijn van alles wat anders is dan melk, kan dat betekenen dat eten een strijd wordt.

3 Dan is het goed om te bedenken dat baby’s tot acht maanden weinig meer dan melk nodig hebben. Wie het aandurft, kan kijken of ouder en kind met de Rapley-methode uit de voeten kunnen, ontwikkeld door de uit Groot-Brittannië afkomstige Gill Rapley. Daarbij gaat een baby vanaf zes maanden direct van melk over op vast voedsel, zonder prakken of pureren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een gekookt stronkje broccoli aangeboden op het blad van de kinderstoel, waar ze vervolgens onder toezicht van de ouders mee gaan spelen, experimenteren en proeven.