Opruimen is best een kunst

Een huis (over)vol spullen is soms meer een last dan een luxe. De remedie ligt voor de hand: minder kopen en grondig opruimen. Opruimen ja! Drie tips uit een boekje.

Weggooien, niet meer kijken

ingen weggooien is lastig, ontdekte de Japanse auteur Nagisa Tatsumi. Het zit in de hoek van verspilling, en dat leidt tot een soort schuldgevoel. Veel mensen stoppen spullen die ze niet gebruiken liever in een doos of een kast dan dat ze ze naar de kringloop of de gemeentewerf brengen. Tatsumi beschrijft tien technieken om de knop om te zetten. De eerste kost weinig tijd maar is tamelijk radicaal: bepaalde zaken moet je zonder er verder aandacht aan te besteden ongeopend weggooien. Dat kun je bijvoorbeeld doen met reclamefolders en -brieven, catalogi en brochures, verslagen en paperassen van activiteiten die afgerond zijn, (half) uitgelezen tijdschriften en boeken, nieuwjaarskaarten en dozen met kleding en andere praktische spullen die al een paar jaar ongebruikt in dozen staan opgeslagen. Niet openmaken, niet meer naar kijken, gewoon wegdoen.

De kunst van het weggooien, Nagisa Tatsumi; uitg. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2017, ISBN 978 90 215 6501 9; 190 blz.; € 17,99.

Koop een papierversnipperaar

Persoonlijke eigendommen hebben alleen waarde en betekenis voor degene van wie ze zijn. Voor nabestaanden zijn spullen vaak alleen maar een last. Dat besef kan een aansporing zijn om tijdens je leven gedurig flink op te ruimen. Of om daar bij het klimmen der jaren –bijvoorbeeld na het pensioen– mee te beginnen. In Zweden is dat volgens schrijfster Margareta Magnusson een soort levenskunst waarvoor zelfs een speciaal werkwoord bestaat: ”döstädning”. „Dat betekent dat je nutteloze dingen wegdoet en je huis netjes opruimt wanneer je denkt dat de tijd nadert om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.” Magnusson schrijft in haar praktische boekje, met een wat lompe titel, dat je ook jezelf daar een plezier mee doet. „Het is heerlijk om door je oude spullen heen te gaan.” Tip: koop een papierversnipperaar voor bankafschriften, oude rekeningen en dergelijke.

Opruimen voor je doodgaat, Margareta Magnusson; uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2017, ISBN 978 90 234 5079 5; 144 blz.; € 14,99.

Maak een slim systeem

Dat spullen wegdoen moeilijk is, heeft volgens de Vlaamse auteur Eva Brumagne te maken met de opvoeding. Als je (groot)ouders de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, kreeg je wellicht van huis uit mee dat alles ooit nog van nut kan zijn. Vasthouden aan spullen lijkt zo te beschermen tegen onzekerheid. „Voorwerpen kunnen dat echter niet”, meent Brumagne. Soms veranderen ze je leven zelfs in een chaos. Haar tip: probeer overzicht te houden. Bedenk een systeem om sjaaltjes in de kast te ordenen (hang ze aan een kleerhanger). Overweeg om kleding niet op te vouwen maar op te rollen: dat oogt in een la overzichtelijker. Schrijf op dozen wat erin zit. Plak etiketten op schaaltjes en bakjes voor de koelkast en de vriezer. Denk creatief: schalen en kommen kun je voor verschillende doelen gebruiken, dus misschien kan de slakom wel weg. Dat scheelt ruimte.

Opgeruimd leven, Eva Brumagne; uitg. Van Halewyck, Kalmthout, 2017, ISBN 978 94 6131 677 6; 224 blz.; € 19,99.