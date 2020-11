Opel Crossland zet andere bril op

De ”Vizor”, zo duidt Opel de nieuwe familiegrille aan die op nieuwe en gefacelifte modellen gaat schitteren. De gefacelifte Crossland is de eerste auto die hiermee in de showroom arriveert.

De Crossland behoort tot de compacte SUV’s. Na de Corsa is het het populairste model van Opel. Grappig is dat deze Vizor als een grille oogt, maar dat helemaal niet is. Het glanzend zwarte paneel is volledig gesloten. Daarom is de opening in de bumper groter geworden. De aluminium accenten onder aan de voor- en achterbumper zijn visueel hoog doorgetrokken. De duurdere varianten worden nog aangekleed met chroomlijsten en een contrasterend dak in zwart of wit.

De GS-Line staat bij Opel voor de sportief getinte varianten. Rode accenten her en der verhogen de sfeer. Het meest in het oog springt de sierstrip die boven langs de zijruiten loopt. In bekleding en dashboard zorgt rood ook voor een sportieve noot.

Opel lanceert op de Crossland AGR-gecertificeerde stoelen die het lichaam optimaal ondersteunen. Het topmodel Ultimate krijgt twee van zulke stoelen standaard, op andere versies zijn ze optioneel (een of twee).

Bovenal is en blijft de Opel Crossland een echte familieauto. Een model dat genoeg ruimte biedt voor vier. De over 15 centimeter verschuifbare achterbank brengt flexibiliteit met zich mee en kan in delen worden neergeklapt. De Opel biedt maximaal 520 liter met de achterbank in gebruik.

Om de afstemming te verbeteren zijn de ingenieurs in de weer gegaan met veren en dempers. Dat heeft een positieve invloed op comfort en stuurgedrag. Van de Crossland X bekende snufjes blijven gehandhaafd.

Nieuwe toevoegingen zijn er in de vorm van een draadloze telefoonlader en Apple CarPlay/Android Auto. De prijzen beginnen bij 21.999 euro voor de 83 pk basisversie.