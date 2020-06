Opel Corsa-E blijft gewoon zichzelf

Het aanbod volledig elektrisch aangedreven auto’s neemt exponentieel toe. De EU heeft autofabrikanten het mes op de keel gezet, dus ze moeten wel. Opel behoort sinds enige tijd tot PSA, oftewel Peugeot. PSA heeft een nieuw onderstel ontwikkeld waarop tal van auto’s worden gebaseerd, onder meer de nieuwe Opel Corsa. Het bedrijf gaat uit van het principe dat de klant binnen een modelreeks moet kunnen kiezen uit verbrandingsmotoren of een puur elektrische aandrijving. Zo ontstond de nieuwe Corsa-E.

Aan de buitenkant is niet te zien dat deze Corsa alleen door middel van een elektromotor wordt voortbewogen. Op een typeplaatje na, zijn er geen duidelijke verschillen. En zo moet het ook. Als de automobilist in de nabije toekomst meer en meer elektrisch gaat rijden, wordt dit zodanig de norm dat uiterlijk onderscheid geen enkele zin heeft. Op een enkel E-typeplaatje en de specifieke wielen na staat er gewoon een Corsa zoals ieder ander. De 136 pk sterke elektromotor zorgt voor een uitermate vlotte acceleratie naar 100 km/u in 8,1 seconden. Dan moet wel voor het sportiefste rijprogramma worden gekozen. Tegelijk loopt de actieradius dan het snelst terug. Voor normaal gebruik is de ecostand het verstandigst. Nog steeds presteert de auto vlot genoeg, maar de berijder komt gewoon een stuk verder op een kilowatt.

Het interieur levert geen verrassingen. De geboden binnenruimte blijft gelijk aan die in de benzine- of dieselgestookte Corsa. Het bagagevolume is iets afgenomen, maar blijft met 267 liter nog steeds zeer behoorlijk. Uiteraard kan de achterbank normaal worden neergeklapt.

Het grote verschil in het interieur betreft het instrumentarium, dat volledig digitaal is. Daarop worden diverse functies weergegeven die specifiek zijn voor een elektrische auto. Het centrale scherm midden op het dashboard voor audio, navigatie en telefoon oogt juist weer traditioneel. Tussen de stoelen staat de pook en net daarvoor zit de knop voor de rijprogramma’s. Wie een automaat gewend is, rijdt zo weg met de Corsa-E.

Opel verkoopt de Corsa-E vanaf 30.399 euro inclusief de batterij. Dat is 4500 euro minder dan de technisch identieke 208 van Peugeot.