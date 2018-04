Op een longboard naar de collegezaal

Regelmatig rijdt hij op zijn skateboard naar de collegezalen van de TU Delft. Pakweg 9 kilometer. Een halfuur skaten. „Niet dramatisch vermoeiend.”

Adriaan Ploeg (19) komt uit Genemuiden, studeert in Delft en zit in de kost in Berkel en Rodenrijs. Piloot worden is z’n jongensdroom. „Ik ben tweedejaarsstudent aerospace engineering. Dat is gewoon lucht- en ruimtevaarttechniek, maar dan op z’n Engels.”

Fietsendiefstal is een groot probleem in Delft. Daarom is de student overgestapt van fiets naar skateboard. Als het even kan, pakt hij zijn longboard uit de schuur om naar Delft te skaten.

En weer terug. „Bij mooi weer neem ik de directe route door de polder. Lekker uitwaaien na een dag college.” Bij regenachtig weer, als de grond nat is, neemt hij liever de metro. „Om m’n kleren de modder te besparen.”

Ploeg is een jaar geleden begonnen op een pennyboard. „Een heerlijk klein, lekker handzaam skateboard, maar toch stabiel genoeg.” Nadat de TU-student in een onbewaakt ogenblik z’n skateboard in de metro vergat, is hij overgestapt op een longboard. „Stiekem had ik ineens een reden om een longboard aan te schaffen.”

De staat van onderhoud laat door intensief gebruik inmiddels te wensen over. De student heeft daarom recent een nieuw longboard aan z’n arsenaal toegevoegd. Skateboards koopt hij via Marktplaats. „Daar kun je mooie deals maken. Mijn pennyboard heb ik voor 25 euro gekocht. M’n nieuwste longboard kostte 50 euro. Nieuw vragen ze daar 150 euro voor. Ik heb mooi 100 euro bespaard.”

