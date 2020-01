Ook in de sneeuw is het prima wandelen in Wallis

In het Zwitserse Wallis ga je in de winter skiën, in de zomer wandelen. Zo zwart-wit ligt het echter niet. Minder bekend is dat het berggebied óók in de winter uitermate geschikt is voor een stevige wandeling.

Wie de befaamde Zwitserse Aletschgletsjer –aan de voet van de majestueuze vierduizenders Jungfrau en Mönch– vooral van zomerse plaatjes kent, moet op het uitzichtspunt Moosfluh op bijna 2500 meter hoogte even goed met de ogen knipperen. Verblindend witte sneeuw bedekt de gletsjer en zijn omgeving als een deken die niet eerder dan in het late voorjaar wordt afgeschud.

Gids David Kestens, geboren in België, vraagt de groep te schatten hoe breed de gletsjer is. Vanaf deze hoogte blijkt dat een uiterst moeilijke opgave, want iedereen zit er grandioos naast. De brede laag ijs lijkt op een rivier die in enkele ogenblikken kan worden overgestoken. Niets is minder waar: de gletsjer is bijna 2 kilometer breed, zit vol verraderlijke spleten en is niet zonder deskundige gids te betreden.

Sleetje

De lift vanuit Riederfurka naar Moosfluh brengt onafgebroken tientallen wintersporters naar boven. In hun kleurige uitrusting, die fraai afsteekt tegen de felblauwe lucht en de sneeuwwitte berghellingen, zwieren ze de pistes af. De een op ski’s, de ander probeert het op een snowboard.

Zelfs jonge kinderen, onder begeleiding van hun ouders of skidocenten, zetten zonder aarzeling de afdaling naar Riederfurka in.

Aangespoord door het enthousiasme van de jonge Zwitsers is het voor niet-skiërs mogelijk met een kunststof sleetje de berghelling af te glijden. Gids David instrueert: Evenwicht houden, bij bochten iets afremmen en sturen met zowel voeten als lichaamsgewicht. Een kind kan de was doen.

Niet dus. Het blijkt niet zo eenvoudig het sleetje op het rechte pad te houden. De eerste bocht gaat lekker. Overmoed krijgt de overhand. De tweede curve verloopt desastreus. De slee vliegt uit de bocht en belandt met passagier en al op de kop in een hoop sneeuw.

Wie al dat geglij en geglibber te snel vindt gaan, kan te voet naar Riederfurka afdalen. Speciale, goed afgebakende routes zorgen ervoor dat skiërs en wandelaars elkaar niet in de weg zitten.

Met de rug naar de Aletschgletsjer is het uitzicht richting Italië adembenemend. Fier steekt de overbekende Matterhorn met zijn kenmerkende ruim 4000 meter hoge top af tegen de horizon, evenals zijn iets grotere broer de Weisshorn.

In de diepte zijn de contouren zichtbaar van Villa Cassel, het voormalige zomerverblijf van de Engelse bankier Ernest Cassel dat hij er in het begin van de vorige eeuw liet bouwen. Het optrekje was populair bij de Britse staatsman Winston Churchill. Die verbleef er minstens vier keer, vooral om er in alle rust te kunnen schrijven.

In een brief aan zijn moeder steekt hij zijn liefde voor Villa Cassel niet onder stoelen of banken: „... ik slaap als een blok en ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.” Verder schrijft hij over badkamers, de Franse kok en over alle luxe die je in Engeland zou kunnen verwachten. Zijn beschrijving van het gebied is treffend: „Dit alles op een hoogte van 7000 voet en middenin een cirkel van de mooiste besneeuwde bergen van Zwitserland.”

Kapelletje van Riederalp. beeld RD

Eggishorn

Wie denkt dat de imponerende Aletschgletsjer uitsluitend vanaf uitkijkpunt Moosfluh te bewonderen is, heeft het mis. Misschien nog wel bekender, zeker bij de vakantievierende Nederlander, is de Eggishorn. Deze bergtop met een hoogte van krap 3000 meter biedt een fenomenaal panoramisch uitzicht op de ijsmassa. Helaas is de bewolking er vandaag te dik, de sneeuwval te hard, de wind snijdend koud en het restaurant gesloten. Er zit niets anders op dan de kabelbaan terug naar Fiescheralp te nemen.

Grijze wolken hebben de overhand en het wandelpad naar Bettmeralp heeft af en toe een flink stijgingspercentage. Maar dat mag de pret niet drukken. Zeker niet als zich ergens langs de route de mogelijkheid voordoet op een rubberband de besneeuwde berghelling af te glijden. Naast het pad is een zomerse berghut volledig ingesneeuwd. IJspegels houden zich wanhopig vast aan de uiteinden van het met golfplaten bedekte dak.

Veel wandelaars zijn er niet. Een enkeling langlauft of probeert op sneeuwschoenen het pad te volgen. Totdat bij een bergrestaurant de verleiding van een kop warme chocolademelk hen te machtig wordt.

Net voor Bettmeralp daalt het pad geleidelijk af tot onder de boomgrens. Fiere dennenbomen dragen massa’s sneeuw op hun donkergroene takken. In het dal dat zich in de diepte uitstrekt, is Brig zichtbaar, een stadje aan de voet van de Simplonpas.

Bij de afdaling is het oppassen geblazen, omdat de voeten sneller willen dan verantwoord is. Een hond lijkt het allemaal niet te deren. De viervoeter rent over de glibberige sneeuwmassa alsof hij z’n dagelijkse rondje doet.

Boven de skipistes van Bettmeralp voert de namiddagzon een gevecht met het wolkendek. Ze is aan de winnende hand. Wie weet is het de belofte voor een zonnige nieuwe dag.

www.wallis.ch www.aletscharena.ch

www.myswitzerland.com





Autovrij

Bettmeralp is een autovrij vakantiedorp en ligt op circa 2000 meter hoogte in de regio Wallis. Het is alleen per kabelbaan te bereiken. Bettmeralp maakt samen met de dorpen Riederalp en Fiescheralp deel uit van de Aletsch Arena. Bij helder weer zijn vanuit het dorp de Weisshorn, Dom en Matterhorn te zien.

In de winter biedt de Aletsch Arena meer dan 100 kilometer geprepareerde skipistes, meer dan 70 kilometer (kindvriendelijke) wandelwegen, routes voor een tocht op sneeuwschoenen, sleehellingen en een ijsbaan. Het skigebied is overzichtelijk en de pistes variëren in moeilijkheidsgraad.

Sneeuwschoenen

Om buiten de begaanbare paden door de ongerepte sneeuw te wandelen, bieden sneeuwschoenen een uitkomst. In onder meer Bettmeralp zijn bij de Intersport sneeuwschoenen te huur voor een kleine 30 euro per dag.

Het is alsof je twee tennisrackets onder je schoenen bindt. Stokken als steun, warme kleding en stevig schoeisel zijn aan te raden. Het lopen door de sneeuw en het overbruggen van verschillende hoogtes vereisen enige conditie.

Vervoer

Wie ertegen opziet om in de winter met de auto naar en in Zwitserland te rijden, kan kiezen voor de trein. De rit Amsterdam-Basel neemt zo’n 7 uur in beslag.

Vanaf de luchthaven van Zürich rijdt een trein via Bern naar Visp in Wallis. De treinreis is ontspannen en voert door de fraaie natuur van Berner Oberland, langs de Thunersee, Thun en Spiez.

Het loont de moeite om een Swiss Travel Pass te kopen. Met het treinkaartje kun je drie, vier, acht of vijftien dagen onbeperkt reizen per trein, boot en stadsvervoer. De korting op kabelbanen, tandradtreinen en kabeltreinen bedraagt 50 procent. Het kaartje geeft bovendien gratis toegang tot bijna 500 musea.

Met de Swiss Family Card reizen kinderen tot 16 jaar gratis als er volwassenen bij zijn.

www.swiss-pass.ch/nl/