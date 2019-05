Ontsnappen aan de keukentafel

Na de escaperoom op een obscuur industrieterrein kun je natuurlijk ook ontsnappen aan je keukentafel of zelfs op de bank. Leuk voor tussendoor en handig als je een echte escaperoom toch te spannend/griezelig/vreemd vindt.

Escape Room – The Game

Categorie: spel

Leeftijd: 16+

Aantal spelers: 3-5

Prijs: € 29,95

Producent: Identity Games

Bijzonder: Winnaar Speelgoed van het jaar 2016

Gespannen buigen we ons over de plattegrond. De timer is gestart en we hebben 60 minuten om uit de gevangenis te ontsnappen. Gaat het lukken?

Escape Room – The Game kan gewoon aan tafel worden gespeeld, maar roept dezelfde spanning op als een echte escaperoom. In de doos zitten vier spellen met verschillende niveaus. Een speciale ”hint decoder” kan je helpen als je er even niet uitkomt. De verschillende geheime codes van de ”chrono decoder” zijn goed voor veel denkwerk. Bij een verkeerd antwoord gaat er een minuut van je resterende tijd af. De druk om goed te antwoorden is dus hoog.

Na ruim 50 minuten staan we weer ‘buiten’. Opgelucht halen we adem. Ook in onze vertrouwde omgeving was de drang om te ontsnappen groot.

Dit spel heeft verschillende uitbreidingssets en zelfs een variant met een virtual reality-bril. De prijs –€ 14,95 voor een uitbreidingsspel dat je maar één keer speelt– is hoog, maar altijd lager dan de toegangskaartjes voor een echte escaperoom.

Pocket Escape Room

Categorie: spel

Leeftijd: 12+

Aantal spelers: 1-6

Prijs: € 10,95

Producent: 999 Games

Een undercoveragent heeft je uitgekozen voor een geheime missie. Londen wordt bedreigd en jij moet het probleem oplossen. De opdracht: vind in 60 minuten vier apparaten op een geheime locatie en maak ze voor middernacht onschadelijk. Je hebt 60 minuten de tijd.

Pocket Escape Room kun je overal spelen, tot in de trein toe. Het spel bestaat uit stevige kaarten met raadsels, informatie en opdrachten. Elke kaart bevat handige aanwijzingen, zodat je precies weet wat je moet doen. De raadsels liegen er echter niet om.

Pocket Escape Room is leuk voor iedereen die op een andere manier escaperooms wil verkennen. De prijs is gunstig en er zijn diverse thema’s. Het spel kan al vanaf één persoon worden gespeeld en is daardoor ook leuk als je gewoon even alleen je hersenen wil laten kraken.

Codex Enigmatum

Categorie: boek

Leeftijd: geen leeftijd, wel kennis en inzicht vereist

Aantal spelers: 1+

Prijs: $ 17,95 (ca. € 16)

Producent: Innovario

Codex Enigmatum heet een „uniek en excentrisch puzzelboek” en daarmee is niets te veel gezegd. Het puzzelboek werd ontworpen door een zuiderbuur en verscheen eerder dit jaar. Het is geen escaperoomboek zoals andere: lezers hebben alle tijd en hoeven zich niet in 60 minuten een weg naar buiten te banen. De unieke raadsels lijken echter veel op de breinbrekers die je in een gemiddelde ontsnappingsruimte tegenkomt. Wie zich wil voorbereiden op een bezoekje aan een echte escaperoom, kan dit boekje dan ook gebruiken om op te warmen.

Codex Enigmatum is nog niet te koop via Nederlandse webwinkels, maar kan wel worden aangeschaft via Amazon.com.

Exit Het Spel – Evacuatie van de Noordpool

Categorie: spel

Leeftijd: 12+

Aantal spelers: 1-4

Prijs: € 14,95

Producent: 999 Games

Je bent lid van een onderzoeksteam op de Noordpool. Plotseling gaat het evacuatie-alarm af. Je wilt nog ontsnappen, maar de deur is al vergrendeld. Gelukkig ligt er een notitieboek met aanwijzingen, maar er is maar weinig tijd.

De Exit-spellen zijn handzaam en bestaan –net als Pocket Escape Room– uit kaarten met opdrachten. Spelers moeten eerst de spelregels doornemen voordat ze mogen beginnen. Daarna moeten ze met behulp van het notitieboek en de decodeerschijf 24 raadsels oplossen. Het spel bevat ook ”uitzonderlijke delen”, maar die mogen pas gebruikt worden als dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Omdat er geen timer of klok aanwezig is, moeten gebruikers zelf de tijd in de gaten houden. Beantwoord je een raadsel verkeerd, dan moet je zelf alle opties nog eens overwegen en opnieuw op zoek gaan naar het juiste antwoord. Elk goed opgelost raadsel leidt tot nieuwe raadsels. Wie vastloopt, kan gebruik maken van de hulpkaarten: ”Tip 1” geeft aan welke raadselkaarten je nodig hebt voor de oplossing, ”Tip 2” heeft een concrete aanwijzing en ”Oplossing” heeft de oplossing. Zo ver laat je het natuurlijk niet komen.

Exit – Het Spel kent verschillende varianten met verschillende niveaus. Niet elk thema is geschikt voor christelijke spelers.

Escape Game – Lucky Luke

Categorie: boek

Leeftijd: 8+

Aantal spelers: 1+

Prijs: € 17,50

Producent: Luitingh-Sijthoff

Escape Game – Lucky Luke bevat drie ‘escaperooms’ met avonturen in het Wilde Westen. Help de gebroeders Dalton te ontsnappen en zorg dat stripfiguur Lucky Luke zijn missies volbrengt.

Net als bij veel spellen krijg je per avontuur 60 minuten. Raadsels en afbeeldingen geven hints over de bladzijden die je dichter bij de ontsnapping brengen. Opvallend: je leest het niet van voren naar achteren, maar springt heen en terug. Soms moet er in het boek worden gevouwen en sommige raadsels moeten met een pen of potlood worden ingevuld. Daarmee is dit eigenlijk alleen geschikt voor eenmalig gebruik, tenzij je probeert de bladzijden intact te laten. De hints achterin helpen lezers die helemaal vastlopen.

De stripfiguren zullen niet alle RD-lezers kunnen bekoren. Het boek is geen stripverhaal.

Escape Puzzle

Categorie: puzzel

Leeftijd: 12+

Aantal spelers: 1+

Prijs: € 16,99

Producent: Ravensburger

Een escaperoompuzzel, die hadden we nog niet!

Professor Gamomeus van de sterrenwacht is opgepakt door de geheime dienst, maar heeft een brief voor je achtergelaten: jij moet zijn werk voortzetten. In de puzzeldoos zitten 759 raadselachtige stukjes, een handleiding en een omslag met de oplossing. Die oplossing is zorgvuldig opgeborgen, zodat er genoeg te denken overblijft.

Wie denkt dat de puzzel eenvoudig kan worden opgelost, heeft het mis. De illustratie op de doos is namelijk niet het motief van de puzzel. Tijdens het maken van de puzzel komen spelers zes raadsels tegen die ze moeten oplossen. Hulp vragen is er niet bij, maar via een QR-code in de handleiding zijn er toch wat hints te krijgen. De definitieve oplossing zit in de gesloten envelop. Die mag dus niet worden geopend.

Een spannende en leuke aanvulling op alles wat er al te koop is. Ravensburger bracht nog meer puzzels uit in deze serie, maar de meeste ervan hebben occulte thema’s.

Escape Room Puzzles

Categorie: boek

Leeftijd: 12+

Aantal spelers: 1+

Prijs: € 18,99

Producent: Carlton Books Ltd.

Bijzonderheden: Engels

Escape Room Puzzles is een puzzelboek zoals er maar weinig zijn. Het fraai vormgegeven boek heeft één verhaallijn met tien verschillende ‘escaperooms’. Jij –de lezer– bent journalist en kwam een geheimzinnige firma op het spoor. Een vriend van je is door de firma opgepakt en nu moet jij hem helpen ontsnappen. Daarna wil je natuurlijk het naadje van de kous weten, dus duik je steeds dieper in de geheimzinnige multinational. Natuurlijk zijn er veel raadsels die je moet oplossen om verder te komen. Die raadsels zitten goed in elkaar en vereisen het nodige denkwerk. Lastig is wel dat je soms bladzijden moet omvouwen of in het boek moet puzzelen: daardoor is het boek maar een keer te gebruiken. Dat de voertaal Engels is, maakt het er niet gemakkelijker op. Toch is het boek goed te doen voor jongeren die het Engels goed beheersen. Het is ook fijn dat het taalgebruik netjes is en er geen occulte of duistere thema’s worden behandeld. Daarmee is het puzzelboek een aanrader voor iedereen die alles uit de kast wil halen – op de bank.

Mission: Escape

Categorie: spellen

Leeftijd: 7+

Aantal spelers: 1+

Prijs: € 19,99

Producent: Goliath

Mission: Escape is bedoeld voor jonge kinderen. Het spel bestaat uit 45 raadselkaarten, een timer die je zelf kunt instellen, een decoder om vragen te beantwoorden en een sleutelkooi. Spelers moeten de sleutel uit de sleutelkooi halen en daarna raadsels oplossen om een andere deelnemer te bevrijden. Samenwerking is daarbij belangrijk!

De spelregels zijn een beetje ingewikkeld. De raadsels zijn niet heel moeilijk, waardoor veel kinderen kunnen meedoen.

De timer kan zelf worden ingesteld – handig voor kinderen met een korte spanningsboog. De ervaring leert dat kinderen na een keer spelen niet snel genoeg van het spel krijgen. Dat is fijn, want omdat er voor een ontsnapping maar drie raadselkaarten nodig zijn, kan het spel in theorie vijftien keer worden gespeeld.