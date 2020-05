Door de coronacrisis lopen collega-bruidsfotografen en vrienden Leonard Walpot en Amanda Drost veel inkomsten mis. Het tweetal, woonachtig in respectievelijk Utrecht en Ede, ging niet bij de pakken neerzitten en ontwikkelde een onlinefotocursus voor kinderen. Met het platform SNEPPR willen zij kinderen vanaf 8 jaar motiveren om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met fotografie.

De cursus bestaat uit tien thema’s die in evenzoveel weken behandeld worden. Ieder thema bevat theorie, ondersteund met uitlegvideo’s. Ook zijn er ”challenges” gekoppeld aan de thema’s, waarmee deelnemers in de praktijk gaan oefenen.

Aanmelden voor de fotografiecursus kan op sneppr.com en kost 13,99 euro. Na aanmelding krijgen cursisten ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de fotografen via Instagram Live.

Een sprinter van de NS. beeld ANP

Treinreizen met een veilig gevoel

De NS lanceerden afgelopen week een nieuwe dienst. Treinreizigers die zich onveilig voelen tijdens hun reis kunnen een sms of WhatsAppbericht versturen naar het telefoonnummer 06-13181318. Vorig jaar deed het bedrijf een regionale proef die dusdanig goed uitpakte dat de dienst nu landelijk wordt uitgerold.

De bedoeling is dat reizigers melding kunnen maken van situaties als dronken medepassagiers, mensen die meubilair vernielen of vormen van intimidatie en agressie.

De melding wordt doorgestuurd naar een conducteur in de trein of een veiligheidsmedewerker op een station. Het telefoonnummer komt op de schermen in treinen te staan.

Uit een jaarlijks onderzoek van de NS blijkt dat een op de tien reizigers zich in 2018 en 2019 weleens onveilig voelde.

De NS benadrukten dat in geval van spoedeisende hulp nog steeds het noodnummer 112 gebeld dient te worden.

Logo van de Houseparty-app. beeld Houseparty

Videobellen en spelletjes spelen

Een halfjaar geleden had geen digitaal expert kunnen voorspellen dat 2020 het jaar van de videobeldiensten zou worden. Oudgediende chatdiensten als Microsoft Teams en Zoom zijn populairder dan ooit, maar er is een app die het in Nederland nog beter doet: Houseparty.

Anders dan de naam doet vermoeden, is het geen streamingsdienst voor luidruchtige popmuziek, maar een videobeldienst. Houseparty onderscheidt zich van de andere videobeldiensten door de spelletjes die gebruikers met elkaar kunnen spelen. De app heeft een quizgame en tekenspel Quick Draw, waarbij je moet raden wat voor voorwerp iemand anders getekend heeft.

Videobellen kan met acht personen tegelijk, waarbij de chatpartners in een splitscreen worden getoond. Als iemand de app heeft geopend, zien vrienden dat je „in the house” bent. Een gebruiker kan zien wie er al aan het bellen zijn en desgewenst aanhaken bij zo’n gesprek.

De app is zowel in App Store als Playstore gratis te downloaden.