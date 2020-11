Online: Rijk en arm ontmoeten elkaar

Bij welke groep hoor ik eigenlijk: rijk of arm? En hoe ontmoeten die twee elkaar?

Een interessante website is givingwhatwecan.org. Hier kun je berekenen of je tot de rijken der aarde behoort, gemeten naar inkomen. Je vult in: land, inkomen en het aantal volwassenen en kinderen dat het huishouden telt. Vervolgens verschijnen inzichtgevende grafieken op het scherm.

Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld. Dat maakt dat Jan Modaal in mondiaal perspectief stinkend rijk is. Het gras bij de buren kan groener zijn, ze kunnen een villa hebben, een oprijlaan en een Jaguar, maar vlak jezelf niet uit. Giving what we can laat zien dat een doorsnee Nederlandse dertiger –met een jaarinkomen rond de 30.000 euro (netto)– tot de rijkste 3 procent van de wereld behoort. Hij verdient ruim dertien maal zo veel als de gemiddelde persoon op deze planeet.

Hoe valide zijn de inkomenscijfers? Giving what we can, een charitatieve organisatie uit Oxford, slaat er niet zomaar een slag naar. Ze baseert zich op data van het Peterson Institute for International Economics in Washington. De rekentool pretendeert echter geen harde feitelijkheid; de grafieken mogen met een korrel zout worden genomen. Maar dan nog spreken ze boekdelen.

Giving what we can wil mensen aansporen 10 procent van hun inkomen aan goede doelen te doneren. De tool rekent voor wat daarmee kan worden bereikt. Bijvoorbeeld: „Het uitdelen van 519 muskietennetten en meer dan 2660 behandelingen tegen parasitaire ziekten, wat gelijkstaat aan het behoud van zo’n zestien gezonde levensjaren.”

De website kansenkaart.nl, een project van jonge onderzoekers en de Erasmus School of Economics, brengt kansenongelijkheid binnen Nederland in beeld. Waar groeiden dertigers op, wat was het inkomen van hun ouders en hoe maken zij het nu? Het oosten van Groningen en Drenthe en de grote steden kleuren rood. Daar ontstijgen jongeren niet snel de armoede. Hoewel helder is waar groen en rood voor staan, stelt de summiere uitleg bij de kaart wat teleur. Een landelijke ochtendkrant deed het beter (volkskrant.nl/ongelijkheid).

De app Quiet vormt een schakel tussen mensen in armoedesituaties en donateurs en sponsors. Wie in stille armoede leeft en klant is bij een voedselbank, kan zich in elf Nederlandse steden aanmelden bij een Quiet Community. Op Groningen na bevinden deze steden zich –tot nu toe– in het zuiden van het land. Zo ontmoeten rijken en armen elkaar, ook in een tijd waarin mensen meer en meer in hun eigen (online)bubbel leven.

