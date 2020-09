Online: Oranjes op sociale media

Vorstenhuizen zijn niet meer weg te denken van sociale media. Ze zijn er present als instituut en veel koninklijke hoogheden hebben hun persoonlijke accounts, al of niet openbaar. Daarnaast zijn er talloze fanaccounts en ook de traditionele royaltyverslaggeving laat zich niet onbetuigd.

Aan aandacht ontbreekt het niet. Zo heeft het fanaccount queen.maxima op Instagram 254.000 volgers. Josine Droogendijk (modekoninginmaxima.nl) heeft er 10.000, Vorsten 30.000 en Blauw Bloed ruim 50.000. Het officiële account van het Koninklijk Huis, beheerd door de RVD, spant de kroon met 719.000 volgers.

Wereldwijd moeten de Oranjes andere vorstenhuizen voor zich dulden. De Windsors (theroyalfamily) hebben op sociale media een miljoenenpubliek. Alleen al Harry en Meghan (sussexroyal) waren in hun hoogtijdagen goed voor 10 miljoen volgers op Instagram. Nu zij hun koninklijke taken hebben neergelegd, heerst ook online radiostilte.

Twitter is geliefd bij onder anderen prinses Mabel (92.000 volgers) en Pieter van Vollenhoven (43.000 volgers). De 81-jarige echtgenoot van prinses Margriet wisselt ongezouten commentaar bij het nieuws af met koddige dierenfilmpjes. Honden, veel honden, maar ook eekhoorns en wilde zwijnen kunnen zich verheugen in belangstelling vanuit Apeldoorn.

De jongste generatie verkiest andere platforms. Geef gravin Eloise (18) maar Instagram of TikTok. De oudste kleindochter van prinses Beatrix gebruikt sociale media op een ongekunstelde manier. Zij is digital native: gepokt en gemazeld in de wereld van de smartphone. Op TikTok heeft ‘elo’ ruim 45.000 volgers, een aantal dat rap stijgt.

Eloise doet verslag van haar vakantie in Duitsland. Haar broer, „die niet gefilmd wil worden”, zus en opa en oma Brinkhorst komen in beeld. Een fietstocht „op gewone stadsfietsen” door de bossen –„het was echt ontzettend warm”– blijkt een uitdaging, „maar we hebben het uiteindelijk gehaald.”

Op Instagram heeft Eloise inmiddels 187.000 volgers. Ze is naturel, open en wars van pretenties, al is de Oranjetelg zich bewust van haar positie. Ze benadrukt dat zij interactie belangrijk vindt. Op YouTube sprak Eloise deze maand met influencer Robbert Rodenburg (22) openhartig over haar leven.

De dochters van het koningspaar hebben afgeschermde accounts. Zodra prinses Alexia’s openbare Instagramaccount nieuws werd, plaatste zij daar niets meer. Wie welbewust absent blijft, is prinses Laurentien. Zij verklaarde in juli op een congres in Den Haag: „Ik ben niet van dat digitale.”

Koning(in) van Instagram

Als iedereen maar naar je kijkt: de wereld van influencers