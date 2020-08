Online: Op de bonnefooi

Hoewel Airbnb lonkte, huurde ik deze zomer een vakantiewoning via een site zonder beoordelingen. Of het wat zou zijn? Ik wachtte het af.

Authenticiteit staat hoog aangeschreven, maar doen we een aankoop of gaan we uit eten, dan hechten we sterk aan andermans ervaringen. Niet die van Michelin of de recensent uit de krant, maar van de massa online. Googel je een dienst of product, dan krijg je meteen ook sterren en reviews te zien. Een vanzelfsprekendheid.

Volgens het Britse marketingbureau BrightLocal leest 82 procent van de consumenten online reviews. Die zijn voor 76 procent even waardevol als aanbevelingen door familie of vrienden. Gemiddeld leest men tien recensies voor men de zaak vertrouwt. Van de jonge generatie (18-34 jaar) heeft een groeiend deel (19 procent) echter weinig fiducie in online beoordelingen.

Recensies besparen je vaak onaangename verrassingen. De keerzijde is dat je zelden nog aangenaam wordt verrast. Kun je de dingen nog nemen zoals ze komen, onbevangen, onbevooroordeeld? Of vind je die ijssalon of snackbar bij voorbaat maar zozo omdat de recensies op Tripadvisor matig waren?

Al die reviews moeten ook door iemand geschreven worden. Dus vragen bedrijven en instanties tot vermoeiens toe om je oordeel. Nauwelijks heb je je hielen gelicht, of er wordt aan je jasje getrokken. Of je nog wel even wilt vertellen wat je ervan vond. Zo wordt ieder onbezoldigd recensent. Als je niet uitkijkt, heb je er een dagtaak aan.

De reviews en het gebedel daarom maken deel uit van het informatiebombardement dat we voor gewoon zijn gaan houden. „Hoi”, mailt HEMA na een online aankoop, „heb je een moment om jouw mening met ons te delen?” Alles en iedereen heeft continu bevestiging nodig, zo lijkt het – psychiater Dirk de Wachter zou met dit narcistische trekje van de samenleving wel raad weten.

Mijn houding ten opzichte van recensies is ambivalent, want ik doe er geregeld wél mijn voordeel mee. Bijna bestelde ik op bol.com een fraaie fotolijst, maar de reviews behoedden me daarvoor. Vijf klanten meldden dat het product bij aankomst in gruzelementen lag. Dit was duidelijk niet veel zaaks. Een andere webwinkel –mét lovende recensies– leverde binnen 24 uur een prachtige lijst, gewikkeld in bubbeltjesplastic. Geen krasje.

Prompt plofte de onvermijdelijke e-mail in de inbox: „Wanneer u een beoordeling plaatst, ontvangt u 5 procent korting op uw volgende aankoop!” Innig tevreden, hield ik mij stil. Geen bericht, goed bericht.

O ja, die vakantiewoning was top.