Online: Instagram Reels

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat motto is de grote internetbedrijven op het lijf geschreven en ze generen zich er niet voor. Kan een oprukkende concurrent niet zonder slag of stoot worden overgenomen, dan wordt het succesvolle platform simpelweg gekopieerd. Zo verging het in 2016 Snapchat en recent TikTok. De gekloonde broertjes heten Instagram Stories en Reels. Instagramoprichter Kevin Systrom verklaarde bij de komst van Stories: „Van elke functionaliteit in elke app kun je ergens in de geschiedenis van de technologie wel een voorloper vinden.”

Nu is er dus Reels. Het werd medio 2020 uitgerold. De meest fanatieke Instagramgebruikers kregen de functionaliteit als eersten. Reels lijkt als twee druppels water op TikTok en dat geldt ook voor de content die er wordt gedeeld. Veel video’s worden met TikToklogo en al doorgeplaatst in Reels. Kennelijk zijn veel gebruikers op beide platforms actief.

Wat krijg je zoal te zien? Korte, flitsende, kleurrijke video’s, in staand formaat, steevast met –veelal stevige– muziek eronder. Jonge, fleurige, beweeglijke mensen die het lichamelijke vieren in sport en dans. Het vertrekpunt ligt in het populaire. Dat zijn niet per se christelijke deugden zoals zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is voor elk wat wils. Lamborghini’s. Hippe interieurs. Mensen met gebeeldhouwde lijven. Huisdieren. Moeders met hun kindje op de bank. De laatste mode.

Doorgaans staat in de filmpjes de eigen persoon centraal. Een presentabele jongedame of -man loopt op je af en blikt je in de ogen. De achtergrondzanger zingt: „I know you are obsessed with me” („Ik weet dat je door me geobsedeerd bent”). Dat kon weleens waar zijn, getuige de soms honderdduizenden volgers. Het overmatige zelfvertrouwen van de influencers valt goed te begrijpen.

TikTok en Reels zijn helemaal van nu. In een tijd van overconnectiviteit, waarin we ons een slag in de rondte communiceren, is het niet verwonderlijk dat de boodschap op de nieuwste sociale media al korter, sneller en oppervlakkiger wordt. Met als gevolg nog meer versnippering van onze aandacht, een minimale spanningsboog en een steeds luiere geest.

Wat op TikTok en Instagram Reels zoal de revue passeert, is op jezelf afgestemd. Algoritmes doorgronden wie je bent in het diepst van je gedachten. Tegelijk is content van christelijke snit op TikTok en Reels vooralsnog met een lantaarntje te zoeken.

De vraag is wanneer het oog verzadigd is van het zien.

Webredacteur Martijn den Hollander belicht in deze rubriek de wereld van de online media.