Onderweg: Rittenregistratie, btw-aftrek en gebruikte auto's

Drie kleine, financiële tips over het aanschaffen en hebben van een auto.

Rittenregistratie

Steeds meer zakelijke rijders maken gebruik van een ritregistratiesysteem om bij de Belastingdienst een sluitende administratie te kunnen overleggen volgens de juiste regels. Alleen dan kan bijtelling worden voorkomen indien de gebruiker van een auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Maar zo’n systeem biedt nog veel meer mogelijkheden. Zo kan via het systeem ook worden gekeken waar de auto’s van een bedrijf zich bevinden. Als een klant om assistentie vraagt en een medewerker is al in de buurt, kan de klant sneller worden geholpen en heeft het bedrijf minder kilometerkosten.

Btw-aftrek

Er wordt vaak gekeken naar bijtelling of juist het voorkomen daarvan. Ook kosten van de privéauto die zakelijk wordt ingezet kunnen deels worden afgetrokken. De btw over onderhoud en gebruik mag namelijk worden verrekend. Let wel, woon-werkverkeer wordt als privégebruik gezien door de Belastingdienst. Wordt een sluitende kilometerregistratie bijgehouden dan is de verhouding tussen zakelijk en privégebruik gemakkelijk te berekenen. Ook als geen kilometerregistratie wordt bijgehouden zijn er mogelijkheden tot aftrek. Op de site van de Belastingdienst is daar van alles over te vinden. Zoek op: zakelijk gebruik van de privéauto.

>>belastingdienst.nl

Gebruikte auto

Veel ondernemers worstelen met de vraag twijfelen of ze een gebruikte auto zakelijk of privé moeten kopen. Dealer- en garagebedrijven bieden zogenaamde btw-auto’s aan. Deze zijn vanaf nieuw zakelijk ingezet en er is btw op van toepassing. Als deze zakelijk wordt aangeschaft kan de ondernemer deze betaalde btw aftrekken. Zzp’ers kunnen een auto privé aanschaffen, maar toch de btw zakelijk aftrekken. De auto staat dan niet op de balans en wordt dan dus niet zakelijk afgeschreven. De btw over het privégebruik moet later wel worden verrekend. Er is geen sprake van bijtelling en voor iedere zakelijk gereden kilometer mag 19 cent wordt afgetrokken.