Onderweg: hybride Fiesta, Fiat 500 EV en Opel Vizor

Ford lanceert een hybride versie van de bestaande Fiesta. De 1.0 EcoBoost Hybrid-motor komt uit de nieuwe Ford Puma.

Ook in de Fiesta levert deze 125 pk en heeft een starter/generator die samenwerkt met een 48 volt batterij. Deze kunnen de motor starten, stroom opwekken en dienen als elektromotor ter ondersteuning van de benzinemotor. Dit resulteert in vlotte prestaties en een 5 procent lager brandstofverbruik, in de stad zelfs 10 procent. De starter/generator levert een vermogen van 12 pk en een extra koppel van 50 Nm. De Fiesta heeft een handgeschakelde zesbak.

Fiat

Fiat kiest ervoor om de nieuwe, derde generatie 500 in eerste instantie louter in een elektrische versie op de markt te brengen. Het merk begon met een gelimiteerde versie van de cabriolet, terwijl ook de hatchback van de Fiat 500 ”La Prima” besteld kan worden. De auto heeft een actieradius van 320 kilometer en kan met 85 kW snel geladen worden. Daarmee is de batterij van 42 kWh in 35 minuten weer voor 80 procent vol. Reken wel op een stevige prijs: 35.900 euro. Dat is inclusief een Wallbox als oplaadpunt voor thuis. Gelukkig gaat daar nog 4000 euro overheidssubsidie van af.

Opel

Automerken halen vaak inspiratie uit de historie. Een goed voorbeeld is het nieuwe familiegezicht van Opel. Het Duitse merk, dat sinds een paar jaar tot het Franse PSA-concern behoort, krijgt met ingang van de nieuwe generatie Opel Mokka een frisse uitstraling. Deze haalt Opel echter uit begin jaren zeventig. Er is meer dan met een schuin oog gekeken naar de toen nieuwe, eerste generatie Opel Manta. De ontwerpers hebben het nu over de Opel Vizor, waarbij ook wordt gedacht aan het beschermende vizier van een integraalhelm. Koplampen, logo en grille zijn in één module samengebracht.