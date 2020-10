Omgekeerde paraplu kan tegen een stootje

Het kan gaan vriezen en dooien, maar de kans op regen is voorlopig het grootst. Voor wie dacht dat een paraplu ook maar een paraplu is, testten we vier innovaties. Ze houden je, tenminste gedeeltelijk, droog.

Al decennialang is de paraplu hetzelfde: een regenscherm op een stokje, met kleur, vorm, materiaal en grootte als enige variabelen. Verder veranderde er sinds de uitvinding van het regenscherm weinig meer – al deed de Senz-stormparaplu de parapluwereld natuurlijk op zijn grondvesten schudden. Maar zelfs die behoedde gebruikers niet voor een nat pak als ze bij tegenwind in een hoosbui verwoede pogingen ondernamen om hun paraplu in te klappen.

Uit dat laatste pijnpunt werd de Kazbrella geboren. Die moet parapludragers tot het allerlaatste moment nagenoeg kurkdroog houden. Werkt dat?

De Kazbrella is op het eerste gezicht een paraplu als andere. Gewoon een met een stok dus – en in het geval van het testmodel een degelijk donkerblauw doek. Wie wat beter kijkt, ziet echter iets ongewoons: het doek lijkt omgekeerd op de stok gemonteerd. En dát is precies de innovatie die de Kazbrella anders maakt dan veel andere paraplu’s. Want door deze constructie klap je een paraplu niet van binnen naar buiten uit, maar van buiten naar binnen. De Kazbrella is dus een ‘binnenstebuitenparaplu’, bedoeld om gebruikers minder lang bloot te stellen aan storm en ontij. Dus sta je bij een stortbui niet meer met één been in het portaal te worstelen om de paraplu in of uit te klappen –en ondertussen alsnog drijfnat te regenen– maar heb je voor die taak nog maar een kier van enkele decimeters nodig. Dat levert je hooguit een nat manchet op – en dat van maar één mouw.

Innovatief is de Kazbrella-paraplu dus zeker, al is de paraplu –de pr-machine van de fabrikant ten spijt– zeker niet de enige in zijn soort.

Dat de Kazbrella tegen een stootje kan is ook fijn. Een rukwind van 8 op de schaal van Beaufort overleeft hij moeiteloos, al klapt hij wel binnenstebuiten (en sta je dus alsnog hemelwater te vangen). Lastig is het gewicht, waardoor je zelfs bij een miezerig briesje regelmatig van hand moet wisselen. Op de schaal van gebruiksgemak valt daar dus nog dikke winst te behalen.

Kazbrella £ 45 (ca. € 50) via kazbrella.com

Conclusie

+ Handig binnenstebuitensysteem. Het lijkt simpel, maar dit systeem houdt je echt langer droog dan een gemiddelde plu.

+ Afgesloten baleinen. Dat de baleinen ‘verstopt’ zijn tussen het binnen- en buitendoek, maakt de paraplu minder kwetsbaar.

- Zwaar. Dat maakt de paraplu minder prettig in gebruik, zeker bij veel wind.

- Waterreservoir. Een paraplu vol regen inklappen leidt tot een waterreservoir. En dus tot veel water als je hem neerzet.

Wateropvang in een etuitje

Heb je net een behoorlijke bui getrotseerd, sta je daar met je parapluutje in handen. In de tas stoppen gaat niet, want dan is de inhoud daarvan geheid nat. Ermee blijven lopen is ook geen optie, want dan trek je een spoor van druppels.

Het Franse Beau Nuage bedacht een oplossing: een inklapbare paraplu met een etui. Zo kun je de paraplu moeiteloos kwijt in iedere tas. De absorberende voering van het etui zorgt bovendien dat je de paraplu min of meer droog weer tevoorschijn haalt. In theorie althans, want in de praktijk blijken er wat haken en ogen aan het idee te zitten.

Die absorberende voering bestaat uit microvezelstof, waterafstotende stof en paraplustof. Daardoor worden druppels in het etui opgenomen maar kunnen ze niet alsnog via de buitenkant in je tas lekken. Dat werkt prima. Lastiger is dat je de opvouwbare paraplu heel strak moet samenvouwen om ’m überhaupt in je etui te krijgen. Daardoor zit het parapludoek ook zo samengeperst dat regendruppels maar moeilijk de absorberende voering kunnen bereiken. Die voelt naderhand alsof daar zomaar het weer in gaat zitten. Dat gebeurt gelukkig niet, al kan het helpen dat het etui na gebruik even wordt gelucht. Je kunt ook maar beter even oefenen met het opvouwen van de paraplu. Dat voorkomt ongemak op het moment suprême.

Beau Nuage L’Original € 36 via beau-nuage.fr



Vederlichte paraplu

De eerste windvlaag overleefde hij, maar of de ibattz nog meer stormen kan doorstaan? Wie de paraplu ziet en voelt, vreest het ergste. Misschien is het vooral een imagoprobleem. Als lichtste paraplu ter wereld kun je je immers geen zware materialen veroorloven. Dus bestaat de ibattz uit een minimale stok en flinterdun maar waterdicht doek. Samen wegen ze net 89 gram – ongeveer zo veel als vier aanstekers of tien pennen, al neemt de paraplu natuurlijk wel wat meer ruimte in beslag. Het gewicht is onmiskenbaar de sterke kant van de ibattz, maar daarvoor lever je wel in op stevigheid – en dus op duurzaamheid. Ook op droogheid trouwens, want het doek biedt geringe beschutting tegen een Hollandse bui.

ibattz € 9 via indiegogo.com



Een paraplu als parasol

Tussen een paraplu en een parasol zit weinig verschil. De een biedt bescherming tegen water (en heeft daarom een waterafstotende stof), de ander beschermt tegen de zon (en is dus gemaakt van zonwerend materiaal). Maar qua werking lijken ze veel op elkaar. De nieuwe ShakeShake-paraplu combineert het beste van beide en biedt niet alleen een extra waterafstotende stof maar ook dezelfde bescherming als zonnebrandcrème. Handig, wat de weersverwachting ook moge zijn. Bijkomend voordeel van de waterafstotende stof is dat de paraplu sneller droogt dan zijn vorige generaties. Daardoor lekt hij –in theorie– ook geen water na een pittige herfstbui. Hij is verkrijgbaar in een traditionele (grote) variant en in een opvouwbare uitvoering.

ShakeShake Vanaf $ 28,99 (ca. € 25) op amazon.com