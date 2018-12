Oliebollentips voor de laatste dagen van het jaar

Wie zelf aan het bakken slaat, kan vast wel wat hulp gebruiken. Daarom nog eenmaal oliebollen. Tips en meer voor de laatste dagen van het jaar.

Bakdag

Uit mailtjes die de redactie kreeg op een oproep naar oliebollenbakkers, was het duidelijk: bakken doe je samen. En dan het liefst op één vaste dag. Marina Kooistra: „Jaren geleden organiseerde mijn broer een oliebollenbakavond en vroeg wie er zin had om mee te bakken. Dat vonden we erg leuk en uiteindelijk is het een soort traditie geworden om als het mogelijk is ieder jaar met de hele familie bollen te bakken.”

Marianne Verboom-Muijs herkent dit: „Mijn ouders hadden vroeger een bakkerszaak. Toen ze die verkochten, is de traditie begonnen om bij mijn man zijn ouders oliebollen te gaan bakken. Na 8 jaar helpt een groot deel van de familie van mijn man hieraan mee.

Met het recept van mijn vader en de oliebollenbak waar gemiddeld veertig oliebollen in kunnen, hebben we elk jaar weer de heerlijke oude, vertrouwde Muijsenbol.”

Met garnalen

Oliebollen met sukade, krenten en rozijnen zijn altijd lekker. Maar varieer ook eens met andere ingrediënten. Denk bijvoorbeeld aan dadels, stukjes gedroogde vijg en abrikoos.

Of, wie eens iets heel anders wil: stop spek, ui, kaas, chocolade of zelfs garnalen in de bol. Want ook dat kan.

Zolang het maar geen zure producten zijn. Dan gaat de gist namelijk dood.

Van oliekoek tot oliebol

Eeuwenlang aten de Nederlanders rond de jaarwisseling oliekoeken, een oude naam voor oliebollen. De oliekoeken op het schilderij van Aelbert Cuyp uit ca. 1652 lijken veel op de oliebol die we nu eten. In die tijd werden de koeken in raapolie gebakken.

In de loop van negentiende eeuw kreeg het woord oliebol steeds meer aanhang. In 1868 nam de Van Dale ‘oliebol’ op. Maar dat het toen nog geen algemeen gebruikte term was, blijkt wel uit het Woordenboek der Nederlandsche taal (1896). Daarin wordt ‘oliekoek’ aangeduid als als meer gebruikelijke benaming.

Daarna ging het snel met de opmars van de oliebol; vanaf begin twintigste eeuw wordt alleen nog over oliebollen gesproken.

bron: kokswereld.nl

Niet in de koelkast

Oliebollen over? Laat ze dan eerst goed afkoelen. Verpak ze daarna luchtdicht. Dit kan in een afgesloten plastic zak of voorraaddoos.

Vries ze hierna in. Of bewaar ze in de broodtrommel.

Leg ze in ieder geval niet in de koelkast, want dan drogen ze uit. Oliebollen blijven ongeveer twee dagen goed.

bron: koopmans.nl

Even opwarmen

Oven verwarmen op 175 ºC.

Oliebollen (eventueel in een gesloten bakzak) gedurende 8 minuten opwarmen.

De warme oliebollen op een vuurvaste schaal leggen en even laten uitwasemen, de oliebollen krijgen zo een lekker korstje.

Bestrooien met poedersuiker.

bron: bakkerswereld.nl

Afwijkingen en oorzaken

De oliebol toch niet zo gelukt als gehoopt? Dit kan de oorzaak zijn.

Papperig:

Niet gaar

Oliebollen rijzen bijna niet:

Geen goede balans in het recept.

Te snelle afkoeling van het beslag.

Zuurgraad (appels) te hoog.

Grove structuur:

Beslag niet doorgeslagen.

Te vaste structuur:

Te weinig ontwikkeling van het deeg.

Vettige smaak:

Niet goed uitgelekt.

Oude olie gebruikt.

Olie koelt te snel af bij het frituren.

bron: bakkerswereld.nl