Oase in Italië

Het Lago di Ledro doet denken aan een oase. Het is slechts zo’n twintig minuten rijden vanaf het drukke Lago di Garda, oftewel het Gardameer, maar het lijkt een heel andere wereld. Kalm, kristalhelder water, fijngevormde bergen en vooral: rust.

Het Italiaanse Lago di Ledro, het Ledromeer, ligt 655 meter boven de zeespiegel. Dat zorgt ervoor dat het klimaat er iets koeler is dan dat bij het Gardameer. De oleanders, palm- en olijfbomen en mediterrane planten ontbreken er, maar daar krijg je een ander soort natuurschoonheid voor terug. In het heldere water zie je vele vissen sloom door het water glijden. Af en toe springt er één op, alsof hij een kijkje boven water wil nemen. Slim, want dat is de moeite waard. Het gladde water weerspiegelt de bergen die het meer aan weerskanten omringen.

Er zijn diverse mooie kiezelstrandjes rond het Lago di Ledro. Bij de meeste bieden bomen schaduwplekjes en kunnen kinderen zich vermaken in een speeltuintje. De omtrek van het meer is zo’n 9 kilometer. Precies mooi om een rondje te hardlopen of te mountainbiken, wat dan ook veel mensen doen.

In deze omgeving kun je ook fijn wandelen. Bijvoorbeeld door met de auto naar de Tremalzopas te rijden en vanaf het oranjekleurige restaurant te voet verder te gaan naar de Monte Tremalzo. Een leuk tochtje, dat ook voor kinderen goed te doen is. Vanaf de top is er uitzicht over zowel het Ledro- als het Gardameer. Bij terugkomst kun je even uithijgen op het grasveld bij het restaurant, waarvandaan paragliders vertrekken.

Bloemen en vlinders

Ook aan de noordkant van het meer is een mooie wandeling te maken. Hiervoor ga je met de auto bij Mezzolago zover mogelijk omhoog, en vandaar te voet verder. Er staan borden die de route aangeven, waarbij er één in het niets verdwenen lijkt. Het kan dus even zoeken zijn, maar de tocht is de moeite waard. Hij brengt je bij een uitzichtpunt met een prachtig panorama over het Ledromeer. Onderweg kom je ontzettend veel verschillende soorten bloemen en vlinders tegen.

Er is ook historie op te snuiven, want er zijn bunkers en loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Wie wat meer uitdaging wil, kan de tocht wat langer maken door de berg Cima d’Oro met een bezoekje te vereren. Hiervandaan heb je uitzicht over het Ledro- en het Gardameer.

Bij het Ledromeer zijn alleen een paar dorpjes te vinden. Wie van afwisseling houdt, kan een uitstapje maken naar het Gardameer. Want eerlijk is eerlijk, gezellige toeristische stadjes met volle terrasjes hebben ook wel wat. Riva del Garda is bijvoorbeeld een mooi stadje om te bezoeken. Prachtige oude gebouwen, een lange boulevard met panoramisch uitzicht op het meer en ruige rotsen. Af en toe kom je een gedeelte tegen vol met palmbomen, olijfbomen, oleanders en prachtige bloemen.

Citroenkassen

Andere stadjes die goed aan te rijden zijn vanaf het Ledromeer zijn Limone sul Garda en Pieve. Vanwege het uitzonderlijk milde klimaat groeien in Limone citroenbomen. Eind achttiende eeuw werden hiervoor duizenden kassen gebouwd. Bij Limonaia del Castel kun je zo’n kas met verschillende citroenbomen bekijken en informatie vergaren over de citroenteelt.

In de zomer zijn de kassen open, maar in de winter kunnen ze dankzij de grote balken worden afgedekt. De winkeltjes puilen uit van de citroensouvenirs. Specialiteit is limoncello, een citroenlikeur. Ook hier kun je flaneren langs de boulevard of een boottochtje maken.

Iets verder dan Limone ligt op 450 meter hoogte Pieve, op rotsen die loodrecht uit het Gardameer torenen. Van onderaf bezien snap je niet hoe je er kunt komen, maar toch leidt er een weg heen. Die is er pas sinds 1913. Daarvoor was er alleen een uiterst steil pad waarlangs bewoners met hout, kolen, olie en tarwe naar boven moesten klauteren.

Alleen al het ritje met de auto richting Pieve is de moeite waard. Het leidt langs watervallen, tunnels, scherpe bochten en kloven, zoals de Brasakloof. Het uitzicht is steeds prachtig. Eenmaal boven gekomen is het een aanrader om naar Hotel Paradiso te gaan. Daar is een zogenaamd zwevend terras dat boven de afgrond uitsteekt. Daarop staand voel je wat kriebelen in je buik, maar het uitzicht is ongelooflijk. Fijn om daar even een pizza te eten of een glas cola te drinken en het panorama in je op te nemen.

Paalwoningen

Weer terug naar het rustige, misschien zelfs wat saaie Ledromeer. Maar ook dat kent spannende verhalen. De paalwoningen bij Ledro vallen meteen op als je bij het meer aankomt. Dankzij een verlaagde waterstand werden in 1929 palen ontdekt. Bij verdere opgravingen trof men ook aardewerk, etensresten en goed geconserveerd brood aan. Hieruit was af te lezen dat hier 4000 jaar geleden mensen in paalwoningen leefden.

Enkele woningen zijn nagebouwd en ingericht zoals ze er destijds waarschijnlijk uitzagen. Het Museo delle Palafitte in Molina di Ledro toont een overzicht van de opgravingen. Boeiend om te zien. In het hoogseizoen zijn er regelmatig activiteiten voor kinderen en volwassenen, zoals een pijl-en-boog maken.

Bij de parkeerplaats van het museum staat onopvallend een kei met een bordje erop. „Quanto son numerose le tue opere, o Eterno! Tu le hai fatte tutte con sapienza; la terra è piena delle tue ricchezze.” Oftewel: „Hoe groot zijn Uw werken, o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen” (Psalm 104:24). Een onopvallende kei met een grote waarheid.