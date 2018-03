Nissan LEAF rijdt elektrisch met één pedaal

De Nissan LEAF was in 2010 de eerste in serie geproduceerde elektrische auto ter wereld. Acht jaar later staat de tweede generatie gereed. Nieuwe elektronische voorzieningen en een e-Pedal zijn de noviteiten.

De toekomst van auto’s draait om woorden als elektrisch en autonoom. Intussen hebben autofabrikanten en wetgevers nog de nodige hordes te nemen. Wel zijn nieuwe auto’s meer en meer voorbereid op die toekomst. Een voorbeeld is de tweede generatie Nissan LEAF.

De best verkochte elektrische auto in de hele wereld heeft een complete gedaanteverandering ondergaan. De wat hoog ogende vijfdeurs wordt opgevolgd door een slanker en sportiever vormgegeven hatchback. Bij de eerste aanblik wordt meteen duidelijk dat de ontwerpers naar een bijzondere vorm hebben gezocht voor een auto die in de hele wereld verkocht moet worden. Dat levert qua design zodanige compromissen op dat je het eindresultaat geen schoonheid kunt noemen.

Bij de nieuwe Nissan LEAF telt vooral de techniek. Daar sleutelde het merk behoorlijk aan. Zo levert de nieuwe elektromotor voortaan een vermogen van 150 pk en een koppel van 320 Nm (was 109 pk en 250 Nm). Daarmee zet de nieuweling forse prestaties neer, die voelbaar zijn wanneer het stroompedaal wordt gevloerd. In 8,6 seconden passeert de analoge snelheidsmeter al de 100 km/u, terwijl de topsnelheid net als voorheen op 144 km/h begrensd is. Nog sterker dan bij benzine- en dieselmotoren geldt dat de actieradius fors beperkt wordt door te bruuske bewegingen van het gaspedaal. Ook hoge snelheden worden direct afgestraft.

De batterijcapaciteit ligt op dit moment op 40 kWh, terwijl de oude LEAF over 24 of 30 kWh beschikt. Op papier zorgt dat voor een forse toename van de actieradius, van 250 naar 378 kilometer. Nu zijn deze waarden nog gemeten volgens de oude en weinig realistische NEDC-norm. Dat betekent dat de daadwerkelijke actieradius fors lager ligt, aan de onderkant van de 300 kilometer. Als bovendien de temperatuur rond het vriespunt ligt of nog lager, blijft er praktisch gezien zo’n 200 kilometer over.

ProPilot

Net voor de motorkap zit –keurig in het ontwerp opgenomen– een klep waarachter twee laadaansluitingen schuilgaan. De ene is bedoeld voor snelladers, de tweede voor een aansluiting op een thuislaadpunt. Op het dashboard verschijnt, geheel naar wens van de gebruiker, de nodige informatie. Vooral de nog resterende batterijvulling en de daarmee mogelijke actieradius zijn voor een elektrische rijder van groot belang om te kunnen inschatten of het gewenste reisdoel kan worden bereikt. Uiteraard staan de laadpunten in het navigatiesysteem.

Het interieur oogt beslist traditioneel. De auto biedt de ruimte van een fors bemeten middenklasser. Zelfs het bagagevolume van 435 liter blijkt royaal. Het dashboard ziet er modern uit zonder futuristisch te zijn.

Stroom geven

Alle bedieningselementen zitten op de bekende plaatsen. Tussen de stoelen zitten een ronde knop die dienstdoet als pook. Als deze in de D-stand staat, is het een kwestie van gas geven, of liever, stroom geven. Boven de pook zit een knop om de e-Pedal in te schakelen. Bij het loslaten van het pedaal remt de auto dan fors af op de motor en wint energie terug. Wie even met de LEAF op stap is, voelt al snel aan wanneer het pedaal kan worden losgelaten om precies voor een verkeerslicht tot stilstand te komen zonder de rem aan te raken.

Het stuurwiel is voorzien van de nodige knoppen, waaronder een met een blauw symbool van ProPilot. Dat is de naam voor het systeem dat in de LEAF alles rondom de auto in de gaten houdt en deze gegevens koppelt aan de cruisecontrol. De auto rijdt hiermee geheel zelfstandig op een rijstrook die wordt begrensd door lijnen. Ook in flauwe bochten neemt de Nissan de besturing over, al werkt dit niet vlekkeloos. Met ProPilot Park parkeert de LEAF helemaal automatisch in, waarbij het nieuw is dat de bestuurder ook niet meer hoeft te remmen of gas te geven.

Het rijgedrag van de nieuwe LEAF is goedmoedig en voorspelbaar. Op kleine wegoneffenheden zou het onderstel beter mogen filteren zodat inzittenden er minder van voelen. De prestaties zijn geweldig, het geluidsniveau aangenaam laag. Nissan komt later nog met een 60 kWh-batterij die er qua actieradius een flinke schep bovenop doet. De prijslijst van de nieuwe LEAF begint bij 33.990 euro inclusief de batterij. De meest luxueuze Tekna kost 38.990 euro.

LEAF Tekna

Topsnelheid 144 km/u

Acceleratie 8,6 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 19 kWh/100 km

CO2-uitstoot 0 g/km

Aanhanggewicht (geremd) n.v.t.

+

Prestaties. De elektromotor is zeer krachtig en geeft de LEAF daarmee forse prestaties als het om de acceleratiecijfers gaat.

Binnenruimte. Middenklasser met royaal plaats voor vier personen, plus flink wat bagage.

-

Uitstraling. In de vormgeving past Nissan vreemde vormen toe die niet in harmonie zijn met elkaar.

Onderstel. Het uitfilteren van kleine ribbels in het wegdek is niet het sterkste punt van de LEAF. Jammer voor het comfort.