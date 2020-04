Nissan Juke borduurt voort op vertrouwde basis

In 2010 introduceerde Nissan het begrip SUV in het compacte segment met de eerste generatie Juke. Tien jaar later staat er een tweede oplage. Vertrouwd door een aantal uiterlijke kenmerken, maar nieuw qua onderstel en techniek.

Breed uitgebouwde spatborden, de in de achterportieren oplopende ruitlijn, de grote ronde lichtunits in het front en de V-vorm in de grille, allemaal elementen die deze nieuwe auto tot een echte Juke maken. Tegelijk is de nieuwe Juke een stuk groter. Forse winst is geboekt bij de afstand tussen de wielen, die 10 centimeter toenam. Dat levert een merkbaar grotere binnenruimte op. Tegelijk is ook de bagageruimte er behoorlijk op vooruitgegaan. Door een verstelbare vloerhoogte kan deze op verschillende manieren worden ingericht. Lekker praktisch!

beeld Tony Vos

Wat gebleven is, is de hoge zit achter het stuur. Gelukkig is de hoogte van de stoel niet dusdanig dat ouderen moeilijk op deze positie komen. Door die gemiddeld hogere zit is het uitzicht op het verkeer prettig. Dat geeft een beter overzicht en rust tijdens het rijden.

De nieuwe bodemgroep zorgt tegelijk voor een afname van het gewicht. Daarnaast heeft de 1,2 liter 4 cilinder motor plaatsgemaakt voor een 1 liter 3 cilinder. Deze levert met 117 pk net iets meer vermogen en begeeft zich met een koppel van 180 Nm op een vergelijkbaar niveau. De Juke presteert daarmee fractioneel beter. Het gemiddelde verbruik is merkbaar afgenomen.

Deze N-Design-uitvoering richt zich op de sportieve gebruiker. Het interieur kan worden bekleed met een combinatie van leer met Alcantara. Dat laatste materiaal geeft het dashboard een warme uitstraling. Het veer- en dempinggedrag is aan de sportieve kant. Op strakke asfaltwegen is dat de beste optie, maar oneffenheden worden wel doorgegeven. Uiteraard staan de koper alle elektronische hulpmiddelen ter beschikking.

beeld Tony Vos

Nissan Juke DIG-T 117

Energielabel

C

Topsnelheid

180 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 10,4 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 15,9 km

CO2-uitstoot

118 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1250 kg

Prijs vanaf/geteste versie

24.390/28.590 euro

beeld Tony Vos

Conclusie

+ Kleurcombinaties. Het dak van de Juke kan in een contrastkleur worden gespoten (zwart, grijs, rood), terwijl ook het interieur vrolijke kleurmogelijkheden kent.

+ Motor. De 1 liter motor zorgt voor prima prestaties en een bij deze tijd passend gemiddeld brandstofverbruik. Opmerkelijk is ook de stilte in het interieur.

+ Inrichting. De stoelen geven een prima ondersteunde zit. Omdat de hoofdsteunen met de rugleuning zijn verbonden worden de schouders extra ondersteund.

- Afstemming. Omdat compacte SUV’s breed worden ingezet, is comfort een belangrijke factor. Meer dan een andere aanbieders kiest Nissan voor een wat hardere afstemming.