Nieuwe smartwatch combineert moderne technologie met klassieke stijl

De eerste smartwatches vielen op door alles wat ze konden, maar misten de charme van een gewoon uurwerk. Dat verandert. De nieuwe smartwatch mist toeters en bellen, maar heeft meer klasse.

Een korte trilling op je onderarm bij een nieuw berichtje, nieuws- en weerberichten op je pols: de introductie van de smartwatch deed de harten van gadgetliefhebbers sneller kloppen. Dat beloofde wat!

En inderdaad, de smartwatch biedt technologieadepten ongebreidelde mogelijkheden. Muziek bedienen, appjes beantwoorden, je hartslag meten of je hardlooproute bijhouden? Het zijn maar een paar van de functies die een slim horloge biedt.

Toch bepaalt het aanbod de vraag. Was de smartwatch er niet geweest, dan hadden vast minder mensen naar al die functies getaald. Ze zorgen voor een onophoudelijke stroom prikkels. En dan het schermpje: bijna onmisbaar, maar niet heel chic.

NYSW gooit het daarom over een andere boeg. De klassieke wijzerplaat met grote en kleine wijzer, secondewijzer, datumaanduiding en kleine wijzerplaten doen niet vermoeden dat de NYSW Soho een smartwatch is. Of beter gezegd: de Soho is een horloge met de functies van een smartwatch én een analoge stappenteller. NYSW gaf het horloge zelf de aanduiding ”activity notifier” mee. Een horloge met meldfunctie dus.

Dat werkt zo: je bevestigt het horloge op je pols, schakelt Bluetooth in via een klassiek knopje en koppelt het horloge aan de bijbehorende app op je telefoon. Zolang Bluetooth is ingeschakeld, ontvang je meldingen via je horloge. Een subtiele trilling laat weten dat je telefoon een melding ontvangt, waarna de wijzer in de bovenste kleine wijzerplaat naar het pictogram van de bijbehorende app draait. Zo zie je in één oogopslag of je een appje ontving, een melding van sociale media kreeg of wordt gebeld. Het bericht zelf kun je niet zien. Actie ondernemen is ook niet mogelijk: daarvoor heb je de telefoon nodig.

Handig? Wel als je graag een klassiek horloge combineert met handige meldingsfuncties, niet als je via je horloge je telefoon wilt bedienen. Maar voor liefhebbers van horloges en technologie biedt de NYSW Soho het beste van twee werelden. Via de app bepaal je bovendien zelf welke meldingen je ontvangt, zodat je niet overprikkeld wordt van al die meldingen.

NYSW Soho Prijs: $ 208 (ca. € 185) via nyswwatch.com

Conclusie

+ Gewoon een mooi horloge. De NYSW Soho is stijlvol met een echt tikkende secondewijzer. Liever geen meldingen? Dan zet je Bluetooth uit.

+ Batterij gaat lang mee. Eén keer opladen garandeert wekenlang gebruiksplezier.

+/- Eenvoudige app. Rommelige app met alleen basale functies.

- Klassieke wijzerplaat heeft beperkingen. De icoontjes kun je niet veranderen. Meldingen voor een nieuwe app toevoegen kan dus niet.

Slim horloge soms het spoor bijster

Wat wil Google met al die informatie? Dat vraag je je af tijdens de configuratie van de TicWatch Pro 4G/LTE. De ‘echte’ smartwatch maakt gebruik van Wear OS, het smartwatchbesturingssysteem van Google. Dat biedt vele functies, maar Wear OS wil wel heel veel over je weten. Wat betekent dat voor je privacy?

Gelukkig kunnen veel stappen worden overgeslagen. Dat maakt de installatie korter en privacyvriendelijker. Het koppelen van de smartwatch aan de telefoon is bovendien zo gepiept, waardoor de TicWatch Pro snel kan worden gebruikt .

Al snel blijkt het onderscheid tussen een echte smartwatch en de ”activiteitenmelder”: Wear OS biedt écht veel mogelijkheden: berichten ontvangen en beantwoorden, apps om activiteiten bij te houden en je hartslag te meten . Via de app en het horloge kun je bovendien de wijzerplaat aanpassen, zodat het horloge nog iets persoonlijker wordt .

Via het touchscreen en de knopjes aan de zijkant krijg je toegang tot tal van opties. Het vergt echter wel wat tijd om door alle bomen het bos te leren zien.

De smartwatch kan diverse functies van de telefoon overnemen. Toch laat de techniek het soms afweten. Een hardlooprondje wordt niet goed geregistreerd omdat de gps het spoor bijster raakt, de batterij houdt het niet meer dan twee dagen vol en de hartslagmeter slaat weleens een slag over. Daarmee is de TicWatch Pro een prettig horloge, maar je kunt er niet blind op varen.

TicWatch Pro 4G/LTE € 299,99 via mobvoi.com



Smartwatch voor 20 euro

Wie een heus slim horloge wil, moet ervoor in de buidel tasten. Technologie kost immers wat. Dat bepaalt de prijs.

Chinese fabrikanten brengen daar verandering in en introduceren smartwatches voor een paar tientjes. Neem de Umidigi Uwatch: voor 20 euro haal je daarmee een smartwatch in huis. Dat belooft wat! Die belofte valt uiteindelijk nogal mee –of tegen als je wilt. Het leuk ogende horloge is echter niet meer dan een veredelde stappenteller en hartslagmeter. Veel diensten worden niet ondersteund en de gebruikersinterface is matig. Het scherm is niet meer dan een vierkant display, waardoor een groot deel van het ronde scherm niet wordt gebruikt. De Uwatch is dus vooral een leuk digitaal horloge met een paar extra functies. Het mooiste eraan? De schakelband met magnetische sluiting. Maar daar is weinig slims aan.

Umidigi Uwatch $ 24,99 (ca. € 20) via AliExpress.com



Hybride smartwatch

Hoe kunnen technologiefabrikanten anders interessant blijven voor consumenten dan door continu nieuwe gadgets te introduceren? De smartwatch werd dan ook omarmd door liefhebbers van technologieën en slimme snufjes. Wie rust wil, ondervindt in de smartwatch echter een geduchte vijand. Offline zijn is er niet meer bij. Dat nadeel stimuleert productontwerpers om horlogetechniek van weleer te combineren met slimme functies van nu. Resultaat: een hybride smartwatch, waarvan de NYSW-horloges een interessant voorbeeld zijn.

De functies van de hybride smartwatch verschillen sterk per fabrikant. De NOWA Shaper is bijvoorbeeld heel anders dan de NYSW Soho. Het horloge met strakke klok meet je dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van je nachtrust. Ook kun je de camera op je telefoon bedienen en je telefoon terugvinden als je ’m kwijt bent. Daarmee heb je misschien wat minder ‘brains’ om je pols, maar krijgt je hoofd wel de rust die het nodig heeft.

Nowa Shaper € 229 via nowa.watch