Nieuwe aankoop: hoe zit het met de repareerbaarheid?

Als er iets nieuws moet worden aanschaft, spelen er op de achtergrond allerlei overwegingen mee. Denk aan het model, de kleur, de prijs, wat het kan. Waar je misschien niet gelijk aan denkt: de repareerbaarheid.

Nieuwe zolen

„Kan ik ze laten verzolen?” „Hoe haal je hem uit elkaar?” „Is opnieuw stofferen een optie?” Een verkoper kijkt je mogelijk raar aan als je bij de aanschaf van een paar schoenen, een printer of een bankje met dat soort vragen komt. En het is waarschijnlijk ook niet het punt waar je als koper het meest op gefocust bent. Je schaft iets nieuws aan, dan lijkt slijtage en verval nog ver weg. Maar als je lang met je spullen wilt doen, is de mogelijkheid om iets te (laten) repareren wel een factor van belang. Helaas is het nog niet zo eenvoudig om te achterhalen van welk koffiezetapparaat of welke stofzuiger de onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Al zijn er fabrikanten die zich daar wel op laten voorstaan. Rowenta bijvoorbeeld belooft dat apparaten tien jaar lang kunnen worden gerepareerd.

Rare schroeven

In zijn algemeenheid lijken fabrikanten zich juist helemaal niet zo druk te maken over de repareerbaarheid van door hen gemaakte computers, leeslampen, strijkers en ventilatoren. Dat is althans de indruk van de vrijwilligers van de Repair Cafés. Ze houden op verzoek van de overheid bij wat er mankeert aan de apparaten die bij hen ter reparatie worden aangeboden. En wat de reden is dat een bepaald soort euvel niet verholpen kan worden. In de meeste gevallen is dat omdat een onderdeel ”op” is en niet ter plekke vervangen kan worden. Wat ook veel voorkomt: een vervangend onderdeel is te duur of niet verkrijgbaar. Verder zijn apparaten vaak zo in elkaar gezet dat ze niet uit elkaar gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er vreemde schroeven zijn gebruikt of omdat de behuizing is dichtgesmolten of -gelijmd.

Levensduur

Wat repareerbaarheid betreft is er goed nieuws uit Europa. Voor allerlei huishoudelijke apparaten geldt dat ze vanaf 2021 gemakkelijker uit elkaar te halen moeten zijn. Dat heeft twee doelen: op die manier is het eenvoudiger om koelkasten, diepvriezers en wasmachines te recyclen maar ook om ze indien nodig te (laten) repareren. Apparaten die je niet open krijgt omdat ze dichtgesmolten of -gelijmd zijn: daar maakt deze EU-richtlijn dus een einde aan. Fabrikanten moeten bovendien zeven jaar lang reserveonderdelen voor de apparaten die ze op de markt brengen op voorraad houden. En –ook niet onbelangrijk– die onderdelen moeten op korte termijn (vijftien dagen) geleverd kunnen worden. Maanden wachten op een nieuwe pomp voor de wasmachine: dat mag over een paar jaar dus niet meer voorkomen.