Natuur scannen

Drie apps voor binnen en buiten, die bijdragen aan je kennis van de natuur.

TjilpOMatic

Soms loop je in de natuur en raak je verwonderd over alle vogelgeluiden die je om je heen hoort. Of je zit in de tuin te genieten van het gezang van de vogels in de boom. De een schel, de ander eentonig en weer een ander fluit een volledige melodie. Welke vogel hoor ik nu, denk je bij jezelf of word aan je gevraagd. Daarvoor is er de TjilpOMatic Vogelgezang App. Met deze app kun je geluiden van vogels traceren en leren herkennen. Eerst neem je het geluid op, dat hoeft maar een paar seconden te zijn, waarna de app resultaten laat zien van mogelijke overeenkomsten. Om te kijken welke het nu echt is, kan de zelfgemaakte opname vergeleken worden met de getoonde voorbeelden. Op deze manier kun je vogels herkennen en breid je je kennis over deze gevleugelde tsjilpers uit. Beschikbaar voor iPhone, iPad en Apple Watch. Goed om te weten: deze app is ook offline beschikbaar, en heeft −in tegenstelling tot vergelijkbare apps− een vogelvriendelijke modus. Dit betekent dat deze applicatie zelfs in natuurreservaten kan worden gebruikt zonder de vogels te storen.

De Plantsome App geeft een melding wanneer jouw plant water nodig heeft. beeld RD

Plantsome

„Heb ik de planten deze week al water gegeven of niet?” Deze vraag kan in je opkomen als je niet op een vast tijdstip je planten water geeft. Heeft elke plant wekelijks water nodig? Zijn sommige planten giftig voor mijn kinderen of huisdieren? Hebben ze naast water ook voeding nodig? De Plantsome App helpt je daarbij. Wanneer je de app opent, verschijnt er een mooi vormgegeven groen scherm met witte teksten zoals: „Welkom natuurtalent!” Eerst wordt gevraagd welke „groene vrienden” je hebt, hoe groot ze zijn en hoe lang ze al in je huis staan. Je kunt ze zelfs een naam en profielfoto geven. Noem de Sansevieria bijvoorbeeld Vera. Na dit te hebben ingesteld, krijg je informatie over Vera te zien; of Vera veel water nodig heeft, in zon of juist in de schaduw moet staan, of Vera luchtzuiverend is, giftig of veel voeding nodig heeft. Uiteindelijk krijg je op de juiste dag een melding dat Vera 25 mililiter water nodig heeft. Zo staat elke plant in je huis er „plantsome” bij.

Met de ObsIdentify App leer de dieren, planten en paddenstoelen om je heen identificeren. beeld RD

ObsIdentify

Soms zie je een insect dat je nooit eerder hebt gezien. Of loop je in het bos en zie je zoveel verschillende paddenstoelen dat je wel zou willen weten hoe nu eigenlijk de ‘rood met witte stippen’ heet. Of je wilt weten welk insect er op je plant zit, en hoe dit insect bijdraagt aan de biodiversiteit. Dan kun je met de ObsIdentify App een foto maken van een insect of paddenstoel waarna er informatie over het organisme verschijnt. De app identificeert een rijke verscheidenheid aan flora en fauna in Nederland en België op basis van foto’s en biedt veel weetjes over deze soorten. Vervolgens kun je de foto als natuurwaarneming opslaan en delen met andere natuurliefhebbers op bijvoorbeeld Waarneming.nl. Leer de dieren, planten en paddenstoelen om je heen beter kennen met deze beeldherkenningsapp.