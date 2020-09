Muziek beleven in de eigen bubbel

Sinds de opkomst van betaalbare muziekspelers wordt écht luisteren steeds zeldzamer. Met het Woojer Vest Edge krijgt geluid een heel nieuwe dimensie.

Eigenlijk is dit heel asociaal, laat ik me ontvallen als ik midden in de kamer een innovatief ”muziekbelevingsvest” sta te testen. Met oordopjes in en een telefoon in de hand ervaar ik hoe het Woojer Vest Edge op de maat van de muziek allerlei vibraties richting borst en rug stuurt. Samen muziek beleven is er met het vest niet bij – en dat is gelijk het grootste nadeel van het verder innovatieve product.

De interesse voor de technologie van Woojer is gewekt als de fabrikant een crowdfundingproject start met als slogan ”You’ve experienced sound all wrong!”. Muziekliefhebber als ik ben laat ik me niet snel van een verkeerde muziekbeleving overtuigen, maar Woojer gaat de uitdaging graag aan en regelt een Vest Edge.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik liever de Strap had getest. Die draag je namelijk om je buik en is wat praktischer dan het vest, waarmee je nog het meest op een verdwaalde parachutist lijkt. Aan de andere kant: het vest bevat veel meer oscillatoren, die bepaalde klanken omzetten in trillingen en deze vervolgens doorgeven aan je lichaam. Daardoor moet de muziek toch op z’n minst onder je huid kruipen. In welke mate dat gebeurt, bepaal je zelf: afhankelijk van je stemming kun je zelf de intensiteit instellen van ”nauwelijks waarneembaar” tot standje ”trillende botten”.

Een echte muziekspeler is het vest overigens niet: via Bluetooth verbind je ’t met je telefoon of computer; om het geluid te horen, heb je vervolgens nog een hoofdtelefoon nodig.

Al testend blijkt me al snel dat het vest zich vooral leent voor bepaalde muziekgenres. Zo is Pachelbells Canon in D te sereen om ook maar één oscillator in werking te zetten, maar een opname van The Piano Guys op YouTube brengt via het vest al je buikvet in beweging. Na een paar weken is de conclusie dat het Woojer Vest Edge vooral een succes is als je dol bent op slagwerk en opzwepende muziek. En dat je na een tijdje ook blij bent om het vest weer uit te kunnen doen.

beeld Pieter Beens

Woojer Vest Edge $ 349 (ca. € 295) via woojer.com

Conclusie

+ Innovatief. Muziek voel je meestal alleen tot in je vezels tijdens een concert. Met deze technologie heb je alleen een vest nodig.

- Groot en intensief. Het vest is zo groot dat je er niet mee over straat gaat. En na een uurtje luisteren begin je dat getril ook wel zat te worden.

- Beleven doe je in je eentje. Als een avondje muziek luisteren een gedeelde hobby is, moet je niet met zo’n vest aankomen. Dat plaatst je namelijk in je eigen bubbel.

Een hoofdtelefoon van walnotenhout

Straatcultuur heeft van de plastic zwarte hoofdtelefoon steeds meer een designerproduct gemaakt. Met hun opvallende kleuren en doorwrochte dessins laten de hoofdtelefoons van tegenwoordig je vooral een statement maken. In dat licht moet je ook de HarmonicDyne Helios –een hele mond vol– van Linsoul Audio zien. Met zijn walnotenhouten elementen, roestvrij staal en leren oorkussens straalt de hoofdtelefoon een en al klasse uit.

De Chinese fabrikant heeft daar overigens wel de ruimte voor genomen. Met een diameter van 10 centimeter zijn de oorschelpen zo groot dat de hoofdtelefoon bijna gezichtsbedekkend is. Om het maar niet te hebben over het gewicht dat je moet meetorsen.

Je krijgt er wel de nodige kwaliteit voor terug: niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant. Dynamische drivers bijvoorbeeld, die met hun diameter van 5 centimeter ook een plekje moeten hebben. Met hun frequentie van 10 tot 40 kHz zorgen ze bovendien dat je geen enkel geluidsdetail mist. Om de geluidsgetrouwheid nog verder te verbeteren, krijg je een speciale audiokabel met koper meegeleverd. Lastig is wel dat die door z’n lengte moeilijk is op te bergen.

De hoofdtelefoon mist bovendien een accurate representatie van bastonen. Dus klinkt het geluid alsof je in een concertzaal zit, maar blijven de donkere tonen onderbelicht. Jammer, want daardoor mis je toch een stukje beleving.

beeld Pieter Beens

HarmonicDyne Helios $ 179 (ca. € 150) via linsoul.com

Gebruiksvriendelijk

Geluid luisteren via een oordopje kan fijn zijn, maar soms wil je het gewoon zonder kabel doen. Er zijn keuzemogelijkheden te over. De Live300TWS-oordopjes van JBL onderscheiden zich echter door hun draagcomfort en geluidskwaliteit. Via Bluetooth koppel je ze aan je apparaat, waarna ze helder en waarheidsgetrouw muziek, preken en welke audio dan ook afspelen. Handig is dat ze zelf detecteren wanneer je ze oppakt en in je oor plaatst. Dankzij ingebouwde technologie kun je met vingergebaren bovendien allerlei functies bedienen – en zelfs Google Assistant gebruiken. Dat vergt natuurlijk wel de nodige hardware en daardoor steken de oordopjes van JBL wel behoorlijk ver uit je oren. Da’s dan weer minder charmant, maar je krijgt er veel kwaliteit en gebruiksgemak voor terug.

beeld Pieter Beens

JBL Live300TWS € 118 via jbl.nl

Goedkoop is ook goed

De oordopjesmarkt biedt een enorm aantal modellen, met elk hun eigen design, specificaties en prijsklasse. Bieden de goedkoopste oordopjes –een paar tientjes– waar voor hun geld? Jawel, zo blijkt na een test van de QCY T7-oordopjes. Al mis je voor dat geld wel wat opties. De QCY T7 ziet eruit als een oordopje op een steeltje: als je ze draagt, steken twee dunne ‘pootjes’ met daarin technologie uit je oor. Door op de oordopjes te tikken, bedien je de muziekapp op je telefoon. Een andere belangrijke functie –het regelen van het volume– ontbreekt. Verwacht ook geen indrukwekkend geluidsbereik: het geluid is goed, maar niet indrukwekkend. De case laadt de oordopjes maximaal drie keer, met per keer een afspeelduur van vierenhalf uur. Genoeg om heel wat uren muziek te luisteren of te bellen.

beeld Pieter Beens

QCY T7 € 19,95 via qcy.nl